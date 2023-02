Hà Nội bất ngờ lọt top điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới 2023: Những món ăn nào được gọi tên?

Với nền ẩm thực phong phú, đa dạng, ẩm thực thủ đô Việt Nam càng thu hút nhiều khách du lịch khắp nơi tìm đến. Nào là món phở truyền thống được xếp thứ 28 trong top 50 món ngon thế giới do CNN bình chọn. Hay món kem Tràng Tiền mát lạnh tấp nập người mua.



Mới đây, Thủ đô Hà Nội vừa được độc giả nền tảng du lịch lớn nhất thế giới Tripadvisor bình chọn là một trong 20 điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2023. Trong danh sách này, Hà Nội đứng ở vị trí thứ 3, sau Rome của Ý và vùng đất Crete, Hy Lạp. Hạng mục điểm đến ẩm thực cũng là một trong những hạng mục được nhiều du khách quan tâm nhất.

Bảng xếp hạng "Travellers' Choice Best of the Best " (dịch: Sự lựa chọn tốt nhất của khách du lịch 2023). (Ảnh chụp màn hình)

Hà Nội đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng này (Ảnh chụp màn hình)

Đi sâu vào vị trí khá cao của ẩm thực Hà Nội, độc giả và trang Tripadvisor cũng đã đề ra nhiều món ăn, nhà hàng nổi tiếng tại được lòng du khách nhất. Toàn là những món ăn ngon lành, quen thuộc của thủ đô xuất hiện trong danh sách gọi tên của nền tảng du lịch này.

Những nhà hàng được trang du lịch gợi ý, đều là những quán nức tiếng Thủ đô.

Đầu tiên là "bún chả Obama", món ăn cựu tổng thống Mỹ cùng cố đầu bếp Anthony Bourdain đã dùng bữa tại một nhà hàng bình dân Hà Nội. Sau sự kiện đó, tiếng tăm của hàng bún chả vang lừng khắp nơi, các du khách đến từ khắp nơi trên thế giới đều tại xem bún chả là một trong những món ăn nhất định phải thử khi đến Hà Nội.

Hàng bún chả Hương Liên trứ danh đã xếp thứ nhất trong danh sách gợi ý của độc giả Tripadvisor. (Ảnh sưu tầm)

Tiếp đến là quán cà phê Giảng, nơi nổi tiếng với cà phê trứng ngọt ngào. Việt Nam là một trong những điểm đến lý tưởng dành cho những người "ghiền" cà phê. Du khách dễ dàng tìm thấy các loại cà phê ngon ở Hà Nội, nhưng để thưởng thức sự khác biệt, cà phê trứng luôn là lựa chọn hàng đầu.

Cà phê trứng được làm vô cùng kỳ công (Ảnh: Digiticket)

Món bánh cuốn gia truyền Thanh Vân đã có từ những năm 1970, luôn hút khách bởi từng lớp bánh tráng mỏng, nhiều loại nhân gồm thịt lợn, gà và tôm.

Bánh cuốn là món ăn hấp dẫn ít ai có thể chối từ (Ảnh: Tripadvisor)

Chả cá Lã Vọng cũng là món được các du khách gợi ý vì hương vị thơm nức mũi, món cá vàng ươm dân dã mà đầy sự tinh tế. Món ăn này cũng khiến thực khách một lần thưởng thức chẳng thế nào quên được.

Chả cá Lã Vọng có hương vị độc đáo (Ảnh: Tripadvisor)

Món phở Lý Quốc Sư cũng có mặt trong top gợi ý. Từ bao lâu nay, địa điểm này vẫn luôn là món ăn gia truyền làm "nức lòng" biết bao thực khách. Đặc biệt nhất là phần nước dùng và hương vị phở ngon dai mềm hòa cùng vị thịt bò thơm dai ngon sần sật.

Phở là món ăn không thể nào bỏ qua tại Hà Nội (Ảnh: Tripadvisor)

Còn có món bánh tôm Hồ Tây béo ngậy, giòn rụm. Là một trong những món ngon đáng thử khi đến Hà Nội, được gợi ý trong bài viết của CNN nhân dịp Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên diễn ra năm 2019.

Món bánh tôm hấp dẫn từ ngoại hình đến hương vị (Ảnh: Tripadvisor)

Ngoài ra còn nhiều món ăn như bánh mì, bún bò Nam Bộ,... cũng được các thực khách gợi ý. Những món ăn này đều có nhiều lượt đánh giá tích cực trên nền tảng cũng như nhận về nhiều sao xếp hạng cao bất ngờ.

Cũng theo trang này, ngoài nền ẩm thực phong phú thì Hà Nội cũng có những cảnh quan tuyệt đẹp cùng con người nồng hậu. Bảng xếp hạng bình chọn lần này cũng khẳng định giá trị văn hóa ẩm thực Hà Nội trên bản đồ du lịch quốc tế.