Hà Nội bố trí thêm 2.000 chỗ ngồi ưu tiên, 3 điểm trông giữ xe miễn phí xem diễu binh, diễu hành

01-09-2025 - 20:56 PM

Phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội) bố trí 3 điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ nhân dân và 2.000 chỗ ngồi tại vị trí thuận lợi dành cho người có công, cựu chiến binh xem diễu binh, diễu hành sáng 2/9.

Chiều 1/9, UBND phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội) cho biết, để phục vụ người dân tham gia Lễ diễu binh, diễu hành nhân dịp kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh, phường đã bố trí 3 điểm trông giữ xe máy miễn phí.

Theo đó, người dân có thể gửi xe miễn phí tại: Trạm ga Cát Linh số 167 phố Hào Nam; Đình Hào Nam (số 29 phố Vũ Thạnh) và Khu đất Hợp tác xã số 168 phố Hào Nam.

Tại đây, nhân viên trông giữ phương tiện sẽ cấp phát vé có mã QR để tiện cho việc bảo quản tài sản của người dân theo đúng trình tự.

Bên cạnh đó, trước cửa số nhà 186 phố Hào Nam UBND phường Ô Chợ Dừa cũng tổ chức điểm cấp, phát nước miễn phí cho người dân.

Ngoài ra, phường Ô Chợ Dừa cũng bố trí 2.000 ghế ngồi tại khu vực phố Hàng Cháo nhằm phục vụ nhân dân và các đại biểu tham dự. Trong đó, phường ưu tiên các vị trí trang trọng, thuận tiện dành riêng cho người có công, cựu chiến binh.

Đồng thời, phường cũng chuẩn bị ghế ngồi, bạt che đầy đủ, bảo đảm an toàn, thuận lợi cho đông đảo nhân dân đến tham dự.

Hà Nội bố trí thêm 2.000 chỗ ngồi ưu tiên, 3 điểm trông giữ xe miễn phí xem diễu binh, diễu hành- Ảnh 1.

Phường Ô Chợ Dừa bố trí 2.000 chỗ ngồi cho đại biểu, người có công và cựu chiến binh.

Ngoài phường Ô Chợ Dừa, phường Ba Đình cũng sẽ bố trí 8.000 ghế trên vỉa hè các tuyến phố Trần Phú, Hùng Vương để ưu tiên cho các cựu chiến binh xem diễu binh, diễu hành ngày 2/9.

Bên cạnh đó, UBND phường Ba Đình cũng sẽ bố trí chỗ nghỉ qua đêm hai ngày 31/8 và 1/9 cho người già, trẻ nhỏ.

Cụ thể, UBND phường Ba Đình bố trí 6 điểm để nhân dân nghỉ qua đêm, gồm: Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (số 40-42 Nguyễn Thái Học); Trường THCS Nguyễn Tri Phương (số 67 Cửa Bắc); Trường THCS Nguyễn Công Trứ (số 8 Nguyễn Trường Tộ); Trường Mẫu giáo số 10 (ngõ 100 Đội Cấn); tầng 1 Trung tâm Văn hóa thông tin phường (số 60 Ngọc Hà); điểm chợ Ngọc Hà (số 5 phố Ngọc Hà).

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

