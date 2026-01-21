Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội: Cận cảnh vị trí xây 2 cầu vượt lớn ở Vành đai 1

21-01-2026 - 14:35 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Để không phát sinh điểm ùn tắc mới, đồng thời tổ chức các dòng xe lưu thông liên tục, không có giao cắt, dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục sẽ xây dựng thêm 2 cầu vượt lớn tại hai nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai.

Ngoài công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để mở rộng đường, hiện nay Vành đai 1 đoạn qua các nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai còn phải mở rộng mặt bằng để xây dựng 2 cầu vượt.

Máy móc và nhân sự thi công đang được tập trung tối đa tại khu vực hai nút giao để phục vụ công tác GPMB, mở rộng nút và chuẩn bị thi công cầu vượt.

Ghi nhận thực tế, hiện lưu lượng xe qua hai nút giao rất đông.

Vào giờ cao điểm, khu vực này thường xuyên xảy ra ùn tắc kéo dài. Ảnh chụp chiều tối 20/1.

Để giảm xung đột và ùn tắc khi Vành đai 1 được mở rộng, tại nút giao với phố Láng Hạ - Giảng Võ sẽ xây dựng cầu vượt cho dòng xe đi qua (chiều đường kẻ đỏ mô phỏng)﻿.

Tại nút giao với trục đường Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai, cầu vượt cũng sẽ nằm trên đường Vành đai 1 theo chiều Hoàng Cầu - Voi Phục (đường kẻ đỏ mô phỏng).

Tại công trường dự án đoạn qua hai nút giao, các đơn vị đang đẩy nhanh thi công nhằm hoàn thành việc mở rộng đường, đồng thời tạo đường công vụ để máy móc tiếp cận thi công hai cầu vượt.

Toàn tuyến Vành đai 1 mở rộng đã được thông tuyến kỹ thuật vào ngày 15/1.

Theo hồ sơ thiết kế ban đầu, cầu vượt tại hai nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai có thông số kỹ thuật và khẩu độ tương tự nhau, với chiều dài khoảng 220m; chiều rộng (mặt cắt ngang) 18m, bố trí 4 làn xe cơ giới, dải phân cách giữa và gờ lan can hai bên.

Cầu vượt có kết cấu bê tông cốt thép vĩnh cửu, gồm 7 nhịp dầm được đúc bằng bê tông dự ứng lực bản rỗng; mố và trụ cầu bằng bê tông cốt thép đúc, đổ tại chỗ.

Theo Nhóm phóng viên

Tiền Phong

Không phải cứ chờ thu tiền mới xuất hóa đơn: Cơ quan Thuế hướng dẫn cụ thể thời điểm lập, tất cả hộ kinh doanh nắm rõ để tránh bị phạt

