Hà Nội: Cận cảnh vị trí xây 2 cầu vượt lớn ở Vành đai 1
Để không phát sinh điểm ùn tắc mới, đồng thời tổ chức các dòng xe lưu thông liên tục, không có giao cắt, dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục sẽ xây dựng thêm 2 cầu vượt lớn tại hai nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai.
Theo hồ sơ thiết kế ban đầu, cầu vượt tại hai nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai có thông số kỹ thuật và khẩu độ tương tự nhau, với chiều dài khoảng 220m; chiều rộng (mặt cắt ngang) 18m, bố trí 4 làn xe cơ giới, dải phân cách giữa và gờ lan can hai bên.
Cầu vượt có kết cấu bê tông cốt thép vĩnh cửu, gồm 7 nhịp dầm được đúc bằng bê tông dự ứng lực bản rỗng; mố và trụ cầu bằng bê tông cốt thép đúc, đổ tại chỗ.
Tiền Phong