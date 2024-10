Hà Nội: Cần hơn 3.000 tỷ đồng để cải tạo, thay thế cầu yếu, cầu tạm

Tính đến ngày 8/10, Sở GTVT đã nhận được đề xuất của 21/30 quận, huyện về việc rà soát cải tạo, thay thế cầu yếu, cầu tạm trên địa bàn.

Kiến nghị về danh mục sửa chữa, thay thế cầu yếu, cầu tạm có tổng mức đầu tư khoảng hơn 3.000 tỷ đồng. UBND TP Hà Nội đã có Văn bản số 3477/UBND - ĐT chấp thuận chủ trương với nội dung đề xuất, kiến nghị của Sở GTVT, giao các đơn vị liên quan phối hợp triển khai.

Ưu tiên xây mới

Theo Sở GTVT Hà Nội, trên nguyên tắc phân loại để sắp xếp thứ tự ưu tiên về hiện trạng cầu, tình trạng hư hỏng, xuống cấp; sự phù hợp về quy mô cầu và đường hiện trạng, quy hoạch…, Sở GTVT đã phối hợp với các địa phương thống kê những công trình cầu trên địa bàn TP, thống nhất phân loại cầu theo 3 nhóm.

Trong đó, nhóm 1 gồm các cầu cần đầu tư xây dựng cầu mới thay thế cầu cũ (nhóm 1); nhóm 2 gồm các cầu cần sửa chữa, cải tạo (nhóm 2); nhóm 3 gồm các cầu cần theo dõi, kiểm tra duy tu định kỳ (nhóm 3).

Tính đến ngày 8/10/2024, Sở GTVT đã nhận được ý kiến trả lời đề xuất của 21/30 quận, huyện, thị xã và còn 9/30 đơn vị chưa có văn bản trả lời theo đề nghị.

Sau khi rà soát, với nhóm 1 có 25 cầu do TP quản lý, 92 cầu địa phương. nhóm 2 gồm 16 cầu do TP quản lý, 18 cầu địa phương; nhóm 3 có 17 cầu do TP quản lý, 4 cầu địa phương. Sơ bộ nguồn vốn cần cho xây mới, sửa chữa 58 cầu do TP quản lý 359,18 tỷ đồng, nguồn vốn dành cho 114 cầu ở địa phương là 2.694,24 tỷ đồng.

Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Phi Thường cho biết, Sở GTVT đã trình UBND TP Hà Nội kế hoạch triển khai xử lý ngay các danh mục đã xác định trong đợt 1. Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá kiểm tra chi tiết các công trình cầu khác sẽ tiếp tục cập nhật bổ sung vào đợt 2 để tổ chức thực hiện.

Với danh mục các công trình thuộc cấp huyện quản lý, Sở GTVT nhận thấy một số tồn tại như: cầu được đầu tư xây dựng từ lâu, một số cầu chỉ là cầu phao, cầu tạm tự phát phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của Nhân dân khu vực.

Hiện nay, những cầu này hầu hết không cung cấp được hồ sơ hoàn công, hồ sơ kiểm định, việc rà soát tổng hợp danh sách các công trình vẫn chưa được triệt để, đầy đủ.

Hơn nữa, hệ thống công trình cầu yếu, cầu tạm sau rà soát nằm chủ yếu ở địa bàn huyện, kinh phí để thực hiện khá lớn (khoảng 2.694,24 tỷ đồng). Các địa phương khó khăn về khả năng cân đối để thực hiện và đều đề nghị ngân sách TP hỗ trợ.

Theo Giám đốc Sở GTVT, trước mắt cần ưu tiên xử lý ngay các danh mục cầu đợt 1 thuộc nhóm 1, nhóm 2 đã được các địa phương đề xuất. Đồng thời khẩn trương tổ chức kiểm định các cầu được giao quản lý theo đúng quy định làm cơ sở đề xuất cải tạo, sửa chữa, đầu tư xây dựng mới nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.

Tiếp tục rà soát

Ngày 18/10, UBND TP Hà Nội đã có Văn bản số 3477/UBND-ĐT chấp thuận chủ trương với nội dung đề xuất, kiến nghị của Sở GTVT theo danh sách rà soát lần 1.

Đối với các công trình cầu yếu do TP quản lý, UBND giao Sở KH&ĐT tham mưu, dự thảo quyết định của UBND TP giao nhiệm vụ cho Sở GTVT tổ chức lập, trình thẩm định phê duyệt đề xuất chủ trương đối với 25 cầu (nhóm 1, đợt 1).

Cập nhật, bổ sung danh mục vào kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp TP giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, báo cáo UBND trình HĐND TP xem xét, quyết nghị.

Sở Tài chính tham mưu, đề xuất ưu tiên cân đối, bố trí nguồn vốn sự nghiệp kinh tế cho danh mục 16 dự án công trình cải tạo, sửa chữa thuộc nhóm 2 để Sở GTVT tổ chức thực hiện việc cải tạo, sửa chữa kịp thời và hoàn thành dứt điểm các danh mục này trong đầu năm 2025.

Sở GTVT phối hợp hợp chặt chẽ với Sở KH&ĐT, Sở Tài chính trong việc tổ chức triển khai thực hiện danh mục 25 dự án nhóm 1 và 16 dự án nhóm 2. Đồng thời, tiếp tục rà soát, kiểm tra, đánh giá các công trình cầu khác còn lại để tổng hợp cập nhật, bổ sung đợt 2 danh sách các công trình cầu yếu cần xử lý (nếu có).

Chủ động cân đối nguồn lực đã được bố trí hàng năm để tăng cường công tác duy tu định kỳ, theo dõi danh mục các công trình thuộc nhóm 3. Rà soát tổng hợp hoàn chỉnh Chương trình tổng thể cải tạo, nâng cấp, xây dựng thay thế những công trình cầu yếu, cầu tạm trong giai đoạn 2024 – 2025 và các năm tiếp theo cùng với việc hoàn thiện danh mục đợt 2.

Đối với công trình cầu yếu do địa phương quản lý, giao UBND các quận huyện thị xã khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện, củng cố, thiết lập hồ sơ. Từ đó, thực hiện công tác kiểm định để làm cơ sở xác định cụ thể danh mục công trình thuộc (nhóm 1) và sắp xếp thứ tự ưu tiên thuộc nhóm này.

Chủ động tổ chức lập đề xuất chủ trương đầu tư trình Sở KH&ĐT thẩm định đối với từng dự án cụ thể làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Sở GTVT đề xuất, ngân sách TP sẽ hỗ trợ 100% cho các địa phương triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đối với những công trình cầu xây dựng mới thuộc nhóm 1; ưu tiên bố trí kinh phí khoảng 60,34 tỷ đồng cho 8 địa phương (quận Hà Đông, thị xã Sơn Tây, 6 huyện đã có danh mục đề xuất và được Sở GTVT tổng hợp) để sửa chữa ngay 18 công trình cầu.

Các công trình cầu thuộc nhóm 1 sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2024 - 2025 và thực hiện đầu tư trong giai đoạn 2025 - 2028; Các công trình cầu thuộc nhóm 2 (cải tạo, sửa chữa) hoàn thành dứt điểm trong năm 2025.

Ông Nguyễn Phi Thường cho biết, đối với việc xây dựng chương trình tổng thể cải cải tạo, nâng cấp, xây dựng thay thế các công trình cầu yếu, cầu tạm 21/30 đơn vị đã cung cấp mới là số liệu sơ bộ ban đầu, phải tiếp tục phải rà soát hoàn thiện thông tin.

Để đảm bảo tiến độ tổng hợp nhu cầu vốn và kỳ họp HĐND TP sắp tới, trước mắt triển khai thống nhất danh mục đợt 1 để Sở KH&ĐT, Sở Tài chính đề xuất cân đối nguồn lực.

Sở GTVT tiếp tục đôn đốc đề nghị 9 địa phương còn lại cung cấp số liệu để hoàn thiện chương trình tổng thể cải tạo, nâng cấp, xây dựng thay thế các công trình cầu yếu, cầu tạm báo cáo UBND TP trong tháng 11/2024./.