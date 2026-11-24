Ngôi nhà xảy ra hoả hoạn.

Theo thông tin từ người dân, khoảng hơn 14h cùng ngày, họ phát hiện có cháy tại khu vực tầng 2 ngôi nhà 4 tầng số 62 Hàng Thiếc, phường Hoàn Kiếm.

Ngay sau đó, lửa bùng lên và lan lên các tầng cao, khói bốc nghi ngút.

"Thời điểm cháy có khoảng 3-4 người trong nhà và thoát ra ngoài an toàn", nhân chứng kể lại.

Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC và CNCH đã điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Lực lượng chức năng phá cửa kính thoát khói ra ngoài. Đến hơn 15h đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không có thương vong về người.

Khu vực xảy ra cháy rộng khoảng 20m2. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.