Hà Nội chi 219 tỷ đồng xây tuyến đường rộng 23m từ đê Hữu Đuống đến Kênh Dài

01-03-2026 - 14:47 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tuyến đường từ đê hữu Đuống qua đường 181 tại vị trí chùa Linh Quy đến kênh Dài được đầu tư có chiều dài khoảng 2,55 km, mặt cắt ngang 23m với tổng mức đầu tư hơn 219 tỷ đồng.

UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đê hữu Đuống qua đường 181 tại vị trí chùa Linh Quy đến kênh Dài, huyện Gia Lâm (nay là xã Thuận An).

Tuyến đường được đầu tư xây dựng với chiều dài khoảng 2,55 km, mặt cắt ngang 23m. Điểm đầu tuyến Km0+00 giao với đường hành lang chân đê hữu Đuống; điểm cuối tuyến giao với đường dọc Kênh Dài.

Đây là đường cấp đô thị, loại đường chính khu vực. Tốc độ thiết kế 50 km/h; tải trọng trục xe tính toán tiêu chuẩn thiết kế đường trục xe 10 tấn.

Dự án bao gồm các hạng mục như xây dựng nền, mặt đường, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, hệ thống bó ống cấp điện viễn thông, cấp nước, thoát nước, tổ chức giao thông…

Dự án do UBND xã Thuận An làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí hơn 219 tỷ đồng.

Tuyến đê sông Đuống

Theo UBND TP. Hà Nội, dự án nhằm cải thiện giao thông đi lại, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Thuận An. Đồng thời, từng bước nâng cao chất lượng cơ cấu kinh tế theo hướng đô thị, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông và duy trì trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã.

UBND Thành phố yêu cầu chủ đầu tư triển khai dự án đầu tư đúng tiến độ, chất lượng theo quy định.

UBND xã Thuận An phối hợp với chủ đầu tư các dự án liên quan thống nhất phương án thiết kế các hạng mục đảm bảo kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nâng cao hiệu quả đầu tư. Đồng thời, có biện pháp tổ chức thi công phù hợp, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và giảm thiểu ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân tại khu vực dự án.

Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai thực hiện Dự án đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

