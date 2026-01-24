Hà Nội chìm trong rét đậm, nhiệt độ thấp nhất có thể chạm mốc bao nhiêu độ C?

Theo dự báo từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ đêm 23/1/2026 đến ngày 25.1.2026, thời tiết trên cả nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiều khu vực duy trì trạng thái rét, mưa rải rác, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi. Trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét hại. Từ ngày 25.1, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Đặc biệt, vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác đến ngày 24.1, sau đó mưa giảm, chỉ còn mưa vài nơi. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Các khu vực khác trên cả nước chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ban ngày trời nắng. Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ, đêm và sáng sớm trời rét.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội và các khu vực trong ngày 24.1.2026

Trong ngày 24.1, Hà Nội duy trì hình thái thời tiết không mưa, trời rét đậm. Từ ngày 25.1, khu vực này chuyển sang trạng thái trời rét. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 11 đến 13 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực trong ngày 24/1/2026 như sau:

TP Hà Nội không mưa, gió đông bắc cấp 2 đến 3, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ C, cao nhất từ 15 đến 17 độ C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm, có nơi rét hại. Riêng Điện Biên và Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ C, có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 18 độ C, có nơi trên 19 độ C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 đến 3, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có nguy cơ xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ C, vùng núi từ 8 đến 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14 đến 17 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 đến 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 12 đến 15 độ C, phía Nam từ 15 đến 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 16 đến 19 độ C, phía Nam từ 20 đến 23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam mưa vài nơi, ban ngày trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 đến 3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ban ngày trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 đến 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ban ngày trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 đến 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

TP HCM đêm không mưa, ban ngày trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 đến 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ C.

Dự báo từ đêm 25.1 đến ngày 2.2.2026

Từ đêm 25.1 đến ngày 2.2.2026, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ. Riêng khoảng ngày 26.1, phía Đông Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vài nơi. Phía Bắc trời rét.

Các khu vực còn lại đêm có mưa rào vài nơi, ban ngày trời nắng.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10 đến 13 độ C, vùng núi từ 8 đến 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 đến 16 độ C.