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Hà Nội cho phép xây dựng cao ốc tại phố Chùa Bộc

| | Bất động sản

UBND TP Hà Nội đồng ý cho Tổng Công ty 36 chuyển mục đích 9.826 m² đất tại số 6-8 Chùa Bộc tại phường Kim Liên để thực hiện dự án nhà ở cao tầng kết hợp thương mại, dịch vụ.

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng khu đất tại địa chỉ số 6-8 Chùa Bộc (phường Kim Liên) hiện tại do Tổng Công ty 36 quản lý, sử dụng để xây dựng Dự án Xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ.

Diện tích của khu đất này là 9.825,7 m2, phần lớn là đất ở với diện tích 6.842,7 m2 để xây dựng công trình nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ và công trình hạ tầng, phía dưới có tầng hầm.

Đối với diện tích đất ở, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Tổng Công ty 36 được sử dụng trong thời hạn 50 năm kể từ ngày UBND thành phố ban hành quyết định. Người mua nhà ở gắn với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài theo quy định.

Phố Chùa Bộc, phường Kim Liên

Ngoài phần đất ở, dự án có 2.940,6 m2 đất thương mại, dịch vụ. Diện tích này được sử dụng để xây dựng các hạng mục văn phòng, khách sạn, công trình thương mại, dịch vụ và hạ tầng phục vụ dự án, phía dưới bố trí tầng hầm.

Với phần đất thương mại, dịch vụ, Nhà nước cho Tổng Công ty 36 thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hằng năm, thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Khoảng 42,4 m2 còn lại nằm trong chỉ giới đường đỏ. Phần đất này được giao không thu tiền sử dụng đất. Tổng Công ty 36 có trách nhiệm đầu tư xây dựng tuyến đường theo quy hoạch, sau khi hoàn thành phải bàn giao cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng của thành phố quản lý.

Giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được xác định theo quy định hiện hành.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Tổng Công ty 36 chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của thông tin, số liệu và hồ sơ liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất. Doanh nghiệp đồng thời phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư được UBND thành phố ban hành hồi tháng 1/2026.

Doanh nghiệp được yêu cầu liên hệ các cơ quan chức năng gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Thuế thành phố Hà Nội để hoàn tất các thủ tục liên quan đến đất đai, tài chính và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Theo Trần Hoàng

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