Hà Nội có thể lạnh dưới 20 độ C trong đợt gió mùa Đông Bắc sắp tới, cần chú ý điều này

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 26/9 đến ngày 27/9 Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, nhiệt cao nhất khoảng 34 độ, oi nóng. Trung Bộ và Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Từ ngày 28/9 đến 1/10, miền Bắc có thể lại có mưa rào trước khi có đợt gió mùa Đông Bắc thứ hai di chuyển xuống. Từ khoảng ngày 1- 5/10, không khí lạnh sẽ trở nên rõ rệt hơn. Đợt không khí lạnh này khả năng có cường độ giống đợt không khí lạnh đầu mùa nên nhiệt độ tại miền Bắc không giảm sâu.

Theo đó, vào khoảng ngày 2-3/10, nhiệt độ sẽ giảm từ 3 - 4 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất sẽ giảm từ 31 độ C xuống 27 - 28 độ C, nhiệt độ thấp nhất giảm còn 24 độ C. Cao Bằng là một trong những tỉnh sẽ chịu ảnh hưởng sớm nhất của không khí lạnh, nhiệt độ cao nhất sẽ giảm còn 27 độ C, thấp nhất là 18 độ C.

Dự báo thời tiết tại Hà Nội và Cao Bằng trong 7 ngày tới.

Đến ngày 4/10, nhiệt độ tại Hà Nội có thể giảm xuống còn thấp nhất 19 - 21 độ C vào sáng sớm. Do đó, người dân đi làm, đi học sớm nên có áo khoác, khăn mỏng, mũ trong những thời điểm này để tránh bị nhiễm lạnh.

Cùng thời điểm trên, ở Cao Bằng, Lạng Sơn, nhiệt độ được dự báo sẽ xuống đến 16 - 18 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết thêm, không khí lạnh hoạt động tăng dần từ tháng 10 và xu hướng gia tăng tần suất, cường độ mạnh dần từ tháng 11.

Bên cạnh đó, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ cho biết, Không khí lạnh và rét đậm, rét hại có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 11 và 12/2024. Trong đó, hiện tượng rét đậm ở Bắc Bộ có thể xuất hiện từ nửa cuối tháng 12 - tương đương trung bình nhiều năm.

Ở Bắc Bộ, không khí lạnh tiếp tục gia tăng cường độ, tần suất trong tháng 1 và 2/2025, gây ra rét đậm, rét hại trên diện rộng. Cần đề phòng khả năng xảy ra sương muối, băng giá, mưa tuyết ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, gây ảnh hưởng sức khỏe người dân và sản xuất nông nghiệp. Gió mùa Đông Bắc có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên biển Đông.