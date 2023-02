Hà Nội công khai 100% các dự án, công trình vi phạm quy định về PCCC

Cụ thể, Công văn 437/UBND-NC của UBND TP Hà Nội gửi các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã yêu cầu kiên quyết xử lý đối với cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC; công khai 100% các dự án, công trình vi phạm quy định về PCCC , coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

UBND thành phố yêu cầu Công an thành phố và chính quyền địa phương tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về PCCC, nhất là tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ, cháy rừng, sự cố, tai nạn.

Định kỳ kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn PCCC tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện.

Qua đó, xử lý dứt điểm đối với cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC được đưa vào sử dụng trước Luật PCCC có hiệu lực và các công trình đưa vào hoạt động nhưng chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC, công trình xây dựng không phép, trái phép trên đất dự án, đất nông nghiệp, đang bị thu hồi, hành lang bảo vệ đê, đường sắt, rừng, lưới điện cao áp.

Ngoài ra, thành phố yêu cầu các ban, ngành công khai 100% các dự án, công trình vi phạm quy định về PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và nhân dân cùng tham gia giám sát.