Hà Nội: Cửa hàng thời trang 4 tầng bốc cháy lúc rạng sáng, 5 người trong nhà thoát nạn

Sáng 28/11, thông tin từ Công an quận Cầu Giấy cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 00h49' cùng ngày tại ngôi nhà 4 tầng tại địa chỉ số 13, ngõ 132 Cầu Giấy, Hà Nội. Nhận tin báo, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều Đội PCCC Công an quận Cầu Giấy đến hiện trường, đến khoảng 1h07', đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực số 2 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH được điều tới chi viện.

Hiện trường vụ cháy

Sau quá trình nỗ lực cứu hỏa, đến khoảng 01h19' đám cháy đã được dập tắt.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho hay, ngôi nhà bị cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh quần áo, diện tích mặt bằng khoảng 30m2, cao 4 tầng, diện tích kinh doanh tại tầng 1 xảy ra cháy. Thời điểm xảy ra cháy trong nhà có 5 người. Chủ hộ là Đ.T.T. khi phát hiên cháy đã lấy chìa khóa mở cửa ban công tầng 2 cùng thành viên trong gia đình tự thoát nạn qua nhà hàng xóm liền kề đồng thời gọi điện thoại báo cháy.

Nhiều tài sản bị thiêu rụi

Lực lượng PCCC của Công an quận cầu giấy đến đã kịp thời hướng dẫn 3 người dân (nhà bên cạnh) thoát ra bên ngoài theo cầu thang bộ.

Đám cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang thống kê, nguyên nhân đang điều tra làm rõ.