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Hà Nội: Cưỡng chế 3 sân bóng xây dựng trên đất nông nghiệp

| | Bất động sản

Ba sân bóng cùng một số công trình khung sắt lợp tôn tồn tại nhiều năm trên đất nông nghiệp bị UBND phường Từ Liêm cưỡng chế ngày 17/8.

Ngày 17/8, UBND phường Từ Liêm tổ chức cưỡng chế phá dỡ 3 công trình vi phạm trong lĩnh vực đất đai tại khu đất nông nghiệp thuộc Tổ dân phố số 32 Mỹ Đình, giáp đường Lê Đức Thọ.

Các công trình bị cưỡng chế gồm 3 sân bóng, cùng một số khung sắt và mái lợp tôn trên diện tích rộng gần 13.000m².

Các sân bóng trái phép bị cưỡng chế ngày 17/8.

Cụ thể, ba công trình bị xác định vi phạm gồm: Công trình thứ nhất là 3 sân bóng cùng 2 khung sắt mái lợp tôn; công trình thứ hai, diện tích 12.537m² có khung sắt mái lợp tôn cao 2,5m; công trình thứ ba trên diện tích 28,94m² với khung sắt, mái lợp tôn và quây tôn xung quanh.

Những công trình này đều xây dựng trên đất nông nghiệp, gây ảnh hưởng đến việc quản lý, giám sát sử dụng đất của địa phương.

Để thực hiện việc cưỡng chế, Chính quyền phường đã huy động các lực lượng gồm cán bộ, công an, lực lượng quân sự và các chuyên viên kỹ thuật.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường cũng đã chuẩn bị 30 công nhân, 2 máy cắt, 2 máy xúc, 2 chiếc xe vận chuyển để thực hiện cưỡng chế. Quá trình thực hiện diễn ra đúng quy trình, trình tự, bảo đảm an toàn về người và tài sản...

Trước đó, phường đã tổ chức nhiều buổi thuyết phục, lập biên bản vi phạm hành chính nhưng các chủ công trình không chấp hành.

Theo Hiểu Minh

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