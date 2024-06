Hà Nội đề xuất hỗ trợ lực lượng an ninh trật tự cơ sở hơn 2,8 triệu đồng/tháng

UBND TP. Hà Nội vừa có Tờ trình gửi HĐND TP. Hà Nội đề nghị ban hành Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; nội dung, mức chi hỗ trợ đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố.

Theo UBND TP. Hà Nội, hiện nay, trên địa bàn thành phố 3 lực lượng tham gia phối hợp công an chính quy trong bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở, gồm: Bảo vệ dân phố , công an xã bán chuyên trách và Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng. Căn cứ khoản 1 Điều 14 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố sẽ được kiện toàn từ 3 lực lượng trên.

UBND TP. Hà Nội đề xuất hỗ trợ người tham gia lực lượng bảo vệ ANTT hơn 2,8 triệu đồng/tháng.

Thống kê của UBND TP. Hà Nội cho thấy, trên địa bàn thành phố hiện có 8.845 bảo vệ dân phố. Hiện phụ cấp hàng tháng từ 0,55 mức lương cơ sở/người/tháng (990.000 đồng) đến 0,71 mức lương cơ sở/người/tháng (khoảng 1.278.000 đồng) tùy theo chức danh. Tổng số tiền chi đối với lực lượng bảo vệ dân phố mỗi năm là 110.306.664.000 đồng.

Hiện trên toàn thành phố có 3.618 đồng chí công an xã bán chuyên trách được bố trí tại 2.366 thôn. Trung bình 1 công an xã bán chuyên trách được hưởng tổng số tiền 2.808.000 đồng/người/tháng (gồm phụ cấp + hỗ trợ đóng BHXH, BHYT). Tổng số tiền chi chế độ phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách trong 1 năm là 121.912.128.000 đồng.

Ngoài ra, trên địa bàn thành phố có 5.372 Đội dân phòng/579 phường, xã, thị trấn với tổng số 55.583 đội viên. Mức hỗ trợ cho chức danh Đội trưởng Đội dân phòng là 30% và Đội phó là 25% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng.

Căn cứ theo các quy định pháp luật và thực tế hiện nay, UBND TP. Hà Nội đề xuất:

Hỗ trợ cho người tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở mức 2.520.000 đồng/người/tháng (tương đương 1,4 mức lương cơ sở).Hỗ trợ đóng BHXH cho lực lượng bảo vệ ANTT mức 234.000đ/người/tháng; hỗ trợ đóng BHYT mức 54.000đ/người/tháng. Như vậy, người tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở được hưởng tổng số tiền 2.808.000 đồng/người/tháng.

Ngoài ra, Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT được hỗ trợ thêm 300.000đ/người/tháng; đối với Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT hỗ trợ thêm 200.000đ/người/tháng. Việc hỗ trợ chức danh này nhằm nêu cao trách nhiệm, vai trò của Tổ trưởng, Tổ phó trong Tổ bảo đảm ANTT.

Hỗ trợ, bồi dưỡng người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở khi làm nhiệm vụ từ 22h ngày hôm trước đến 6h hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ; khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động…mức 100.000 đồng/người/ngày.

Kinh phí dự kiến chi bồi dưỡng hằng năm cho Lực lượng tham gia bảo ANTT ở cơ sở khoảng 749.532.096.000 đồng, từ ngân sách nhà nước của thành phố.

Dự kiến, đề xuất trên sẽ được HĐND TP. Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 17 , tổ chức từ ngày 1/7 đến ngày 5/7/2024.