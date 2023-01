Hà Nội: Đề xuất xử phạt gần 200 triệu, tước giấy phép quán karaoke cho múa thoát y

Theo tìm hiểu của phóng viên, tháng 9/2022, UBND phường Thành Công phối hợp Công an quận Ba Đình tiến hành kiểm tra, lập biên bản ghi nhận các lỗi của cơ sở karaoke Ngân Hà. Ngày 16/9/2022, Công an quận Ba Đình ban hành văn bản kiến nghị thực hiện đảm bảo an toàn PCCC và CNCH tại quán, yêu cầu chủ cơ sở tạm dừng mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke để khắc phục các tồn tại về PCCC. Đến giữa tháng 10/2022, phường Thành Công ra thông báo yêu cầu cơ sở khắc phục các tồn tại về PCCC; trong thời gian khắc phục phải tạm dừng kinh doanh, yêu cầu ký cam kết chấp hành.

Tuy nhiên, theo điều tra của báo Thanh niên, trong bối cảnh vừa qua xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, dịch vụ khiêu dâm tại các quán karaoke hoạt động "chui" ở Hà Nội vẫn diễn ra. Thực trạng này xảy ra tại quán karaoke Paris Club (502 Kim Giang, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) và quán karaoke Ngân Hà. Giá được báo từ 2 - 2,5 triệu đồng/người trong 45 phút.