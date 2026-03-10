Hà Nội: Đối tượng truy nã tội cho vay lãi nặng ra đầu thú
Sau thời gian dài lẩn trốn, đối tượng bị truy nã Đoàn Quý Trọng đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đầu thú.
Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (CA TP Hà Nội) vừa vận đối tượng truy nã Đoàn Quý Trọng (SN 1994; thường trú tại: xã Cốc San, tỉnh Lào Cai) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự ra đầu thú.
Theo điều tra, vào năm 2024, Đoàn Quý Trọng cùng một số đối tượng khác có tham gia hoạt động cho vay lãi nặng. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 27/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Quý Trọng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, lang thang ở nhiều địa điểm khác nhau.
Ngày 18/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trọng. Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã trực tiếp đến vận động, kêu gọi Trọng ra đầu thú. Ngày 06/03/2026, đối tượng đã đến Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đầu thú hành vi phạm tội của mình.
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.
Đời sống & Pháp luật