Hà Nội dự kiến đưa AI, bán dẫn, khoa học vũ trụ vào các trường chất lượng cao

Ủy ban nhân dân TP Hà Nội đang lấy ý kiến với dự thảo Quyết định quy định tiêu chí và quy trình công nhận cơ sở giáo dục chất lượng cao trên địa bàn thành phố.

Dự thảo nhằm thay thế các quy định trước đây về trường chất lượng cao, đồng thời bổ sung nhiều tiêu chí mới về chương trình giáo dục, đội ngũ giáo viên và điều kiện cơ sở vật chất.

Bổ sung nhiều lĩnh vực công nghệ mới

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là cho phép các trường xây dựng chương trình giáo dục bổ sung ngoài chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Theo dự thảo, chương trình bổ sung tại các trường trung học chất lượng cao có thể gồm nhiều lĩnh vực công nghệ và khoa học hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học máy tính, khoa học dữ liệu, robotics, công nghệ bán dẫn và vi mạch, khoa học vũ trụ và công nghệ không gian. Những nội dung này có thể được tổ chức dưới dạng môn học, chuyên đề hoặc hoạt động giáo dục nhằm mở rộng kiến thức cho học sinh và tạo cơ hội tiếp cận sớm với các lĩnh vực công nghệ mới.

Ngoài ra, các trường có thể tổ chức lớp song ngữ ở một số môn khoa học, đồng thời triển khai các hoạt động giáo dục STEM/STEAM, câu lạc bộ khoa học – công nghệ, nghệ thuật và thể thao nhằm giúp học sinh phát triển năng lực toàn diện.

Ủy ban nhân dân TP Hà Nội đang xây dựng Quyết định quy định về cơ sở giáo dục chất lượng cao trên địa bàn, dự kiến áp dụng từ năm học 2026–2027. (Ảnh minh họa)

Yêu cầu cao hơn với giáo viên

Dự thảo cũng quy định nhiều tiêu chí đối với đội ngũ giáo viên tại các trường chất lượng cao. Theo đó, giáo viên cần đạt chuẩn về năng lực công nghệ thông tin, có trình độ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đồng thời được bồi dưỡng năng lực số và kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy.

100% giáo viên trường trung học chất lượng cao đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định đối với cấp học, trong đó tối thiểu 25% có trình độ trên chuẩn đối với cấp trung học cơ sở và tối thiểu 50% có trình độ trên chuẩn đối với cấp trung học phổ thông; 100% đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và tối thiểu đạt trình độ B1 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam); 100% giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường, có giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi Thành phố; 100% cán bộ quản lý và giáo viên được bồi dưỡng nâng cao năng lực số, kỹ năng ứng dụng AI trong giảng dạy.

Kết quả học tập của học sinh được công nhận

Trường trung học chất lượng cao phải đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh; hàng năm có học sinh giỏi cấp Thành phố trở lên; tối thiểu 90% học sinh có kết quả học tập trong cả năm học đạt mức Tốt và mức Khá, không có học sinh ở mức Chưa đạt; Kết quả rèn luyện của học sinh trong cả năm học: 98% trở lên học sinh đạt mức Tốt và mức Khá, không có học sinh ở mức Chưa đạt; không có học sinh bỏ học và lưu ban; 100% học sinh đỗ tốt nghiệp trong tổng số học sinh tham dự kỳ thi.

Kết quả học tập của học sinh trường trung học chất lượng cao được các nền giáo dục tiên tiến công nhận thông qua chứng chỉ hoặc chuẩn đầu ra quốc tế như chương trình tích hợp quốc tế AP/AS & A Level, IB Diploma hoặc tương đương (nếu có tổ chức). Trên 90% học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, chứng chỉ công nghệ thông tin MOS hoặc tương đương, chứng chỉ trí tuệ nhân tạo GenAI Foundations quốc tế hoặc tương đương (nếu có tổ chức).

Tỷ lệ học sinh có chỉ số trí tuệ cảm xúc (EQ) từ 110 trở lên đạt ≥ 65%. Trường chất lượng cao phải đ ạt 100% học sinh có mã định danh học tập (Learning ID); 100% môn có sử dụng nền tảng quản trị số; 100% hoạt động đánh giá số.

Trên 80% học sinh tham gia ít nhất 1 câu lạc bộ nghệ thuật. Trong mỗi năm học, tổ chức được tối thiểu 1 cuộc thi vẽ tranh và triển lãm nghệ thuật, 1 chương trình biểu diễn nghệ thuật cấp trường và liên trường.

Tối thiểu 80% phụ huynh học sinh đánh giá tốt về quan hệ giữa nhà trường, gia đình và chất lượng giáo dục.

Theo dự thảo, cơ sở giáo dục muốn được công nhận là trường chất lượng cao phải đạt kiểm định chất lượng giáo dục ở mức cao và đạt chuẩn quốc gia. Việc công nhận sẽ được thực hiện theo chu kỳ 5 năm.

Trong thời gian này, cơ quan quản lý giáo dục sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá định kỳ và có thể thu hồi quyết định công nhận nếu nhà trường không còn đáp ứng các tiêu chí theo quy định.

Dự thảo hiện đang được lấy ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành. Nếu được thông qua, quy định mới sẽ tạo khung pháp lý để các trường chất lượng cao tại Hà Nội triển khai các chương trình giáo dục mở rộng, giúp học sinh tiếp cận nhiều lĩnh vực khoa học – công nghệ hiện đại ngay từ bậc phổ thông.