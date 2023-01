Hà Nội: Hàng hóa dồi dào, giá rau xanh 'hạ nhiệt'

Tiểu thương chuẩn bị nguồn hàng rau quả tại chợ đầu mối nông sản Nam Hà Nội. Ảnh tư liệu:

Qua khảo sát tại các chợ truyền thống, chợ dân sinh, chợ đầu mối như Kim Liên (Đống Đa), chợ Thành Công (Ba Đình), chợ gốc Đề (Hoàng Mai), chợ Nguyễn Công Trứ, chợ Hôm Đức Viên (Hai Bà Trưng), chợ đầu mối phía Nam (Hoàng Mai)… được các tiểu thương bày bán khá đa dạng, phong phú, dồi dào, giá cả đều giảm so với mấy hôm trước.

Ngày 21/1 (tức 30 Tết Nguyên đán) giá các mặt hàng thực phẩm, rau xanh, hoa quả tươi đều tăng giá mạnh như chuối xanh tăng lên 100.000 đồng/nải, thậm chí nải quả lẻ còn lên tới 350.000 đồng- 400.000 đồng/nải, na 80.000-110.000 đồng/kg, thanh long 55.000-65.000 đồng/kg, dưa lưới 65.000-75.000 đồng/kg, dưa hấu 25.000-35.000 đồng/kg, cam canh 60.000-75.000 đồng/kg, cherry Chile lên 500.000 đồng/kg, quýt Sài gòn từ 40.000 lên 60.000 đồng/kg.

Hôm nay, giá cả các mặt hàng rau xanh, hoa quả khá 'mềm'. Chuối xanh từ 50.000 - 80.000 đồng/nải; thanh long 45.000 - 50.000 đồng/kg; xoài Cát chu 55.000-65.000 đồng/kg dưa hấu 10.000 - 15.000 đồng/kg; dưa lưới 45.000 - 50.000 đồng/kg; cam canh từ 45.000 - 50.000 đồng/kg, na 65.000-75.000/kg, cherry Chile giá từ 320.000-350.000 đồng/kg,,...

Chị Đặng Thị Thuận, chủ cửa hàng hoa quả tươi ở phố Phan Huy Chú, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, hoa quả tươi những ngày trước Tết tăng rất mạnh, mỗi ngày một giá như hôm 27 - 28 Tết cherry Chile bán có 320.000-350.000/kg nhưng 29-30 tăng lên đến 500.000 đồng/kg mà không có hàng bán, cherry Australia hay New Zealand trước có 550.000-650.000 nay lên 900.000 đồng/kg, hay na Thái lên đến 480.000 đồng/kg… Hôm nay, giá các mặt hàng hoa quả đều trở lại bình thường như hôm trước Tết, sức mua có tăng vì mọi người có nhu cầu mua hoa quả tươi đi lễ đầu năm.

Không chỉ có hoa quả giá cả đã trở lại bình thường mà các mặt hàng rau xanh cũng giảm mạnh. Cụ thể như su hào từ 10.000 đồng/củ xuống 6.000 - 8.000 đồng/củ, súp lơ xanh 18.000 đồng xuống 12.000 đồng/chiếc, cà rốt 18.000 đồng/kg xuống 10.000 đồng/kg, cải ngọt từ 14.000 đồng/kg xuống 8.000 đồng/kg…

Theo bác Nguyễn Thị Nghĩa, chủ cửa hàng rau xanh tại chợ Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, hôm nay tốt ngày nhiều gia đình làm lễ Hóa vàng nên chợ cũng đông vui. Mặc dù vậy, giá cả rau củ quả thực phẩm đều "hạ nhiệt" so với hôm 30 Tết. Thời tiết ấm nên rau xanh được mùa nên giá cũng rất rẻ so với Tết các năm trước (thường ra Tết giá rau xanh rất đắt do thời tiết lạnh sương muối ra xanh không lên được).

Chị Nguyễn Thị Oanh, ở phố Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, hôm nay mùng 4 tốt ngày nên gia đình chị cũng làm mâm cơm cúng Hóa vàng để tiễn các cụ; đồng thời để con cháu những ngày Tết không về kịp nay về quây quần chia sẻ với nhau. Hôm nay đi chợ chị thấy giá cả thực phẩm, rau xanh, hoa quả rất dồi dào, phong phú, giá cả đều giảm mạnh so với hôm 30 Tết nguyên đán.

Đặc biệt, là hoa tươi ngày hôm nay đều giảm so với hôm 30 Tết. Cụ thể, giá hoa hồng từ 25.000 đồng/bông xuống còn 10.000-12.000 đồng/bông, hoa ly từ 60.000 đồng/bông xuống còn 20.000 đồng/bông, hoa cúc từ 10.000 đồng/bông xuống 7.000-8.000 đồng/bông, hoa lay ơn từ 17.000 đồng/bông xuống 12.000 đồng/bông, hoa violet từ 60.000 đồng/bó xuống 20.000 đồng/bó, hoa thược dược từ 70.000 đồng/bó xuống 30.000 đồng/bó…

Lý giải về giá hoa tươi giảm trở lại, anh Nguyễn Văn Bính, chủ cửa hàng hoa tươi ở phố Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, nguyên nhân là do thời tiết trời ấm nắng, ít mưa nên hoa nở nhiều. Tuy nhiên, theo anh Bính hoa tươi phục vụ Tết nguyên đán năm nay vừa đắt lại không được đẹp như người trồng mong muốn.

Riêng năm nay, cau được mùa nên giá cả cũng không quá đắt đỏ và dao động từ 5.000 - 10.000 đồng/quả tùy loại. Những cành đào nhỏ cũng được nhiều bà con lựa chọn để cắm ban thờ thắp hương dịp Tết Nguyên đán, mức giá dao động từ 100.000 - 150.000 đồng/cành, tùy loại.

Giá cả các mặt hàng thực phẩm tươi sống những ngày này cũng trở lại bình thường giá gà trống tại các chợ dân sinh như gốc Đề, Kim Liên, Thành Công… cũng giảm xuống còn 110.000 – 120.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá gà mái ở mức thấp hơn khoảng 90.000-100.000 đồng/kg, giảm khoảng 30.000 đồng/kg so với những ngày trước đó. Giá thịt lợn hiện đang ở mức từ 130.000 – 150.000 đồng/kg tùy loại; giá thịt bò ở mức từ 220.000 – 270.000 đồng/kg tùy loại.