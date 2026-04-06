Hà Nội: Hành khách dùng dao đâm tài xế taxi, phải đi cấp cứu, thông tin về người gây ra chuyện

Theo Lam Giang | 06-04-2026 - 16:40 PM | Xã hội

Trong quá trình di chuyển, hai bên phát sinh mâu thuẫn, hành khách đã dùng dao tấn công tài xế.

Sáng 6/4, mạng xã hội xôn xao thông tin tài xế taxi bị khách dùng dao tấn công. Theo bài đăng, sự việc xảy ra tại khu vực Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, TP. Hà Nội. Thông tin về vụ việc khiến nhiều người ngỡ ngàng, bày tỏ quan tâm về tình hình sức khỏe của tài xế cũng như nguồn cơn dẫn đến vụ việc.

Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, giữa 2 bên phát sinh mâu thuẫn ngay trong xe. Sau đó ít phút, hành khách bất ngờ dùng dao tấn công tài xế khiến nạn nhân bị thương và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Liên quan đến sự việc, trao đổi trên báo VietNamNet , lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt xác nhận vụ việc. Vị lãnh đạo cho biết, người gây ra vụ tấn công có biểu hiện không bình thường. May mắn nam tài xế được đưa đi cấp cứu kịp thời và hiện không nguy hiểm đến tính mạng.

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc trên.

