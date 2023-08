Hà Nội khả năng tiếp tục mưa lớn vào giờ tan tầm, người dân lưu ý lộ trình và thời gian di chuyển để tránh tắc đường

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm qua và sáng nay (3/8) khu vực Bắc Bộ, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 02/8 đến 08h ngày 03/8 có nơi trên 80mm như: Thanh Xương (Điện Biên) 103.6mm, Mường Lèo (Sơn La) 94.8mm, Lâm Giang (Yên Bái) 147mm, Tả Phời (Lào Cai) 74.2mm, Xuân Minh (Hà Giang) 61.6mm, Thượng Hóa (Quảng Bình) 85.8mm,…

Mưa lớn vào những ngày qua tại khu vực Bắc Bộ đã gây ra tình trạng ngập lụt cũng như nguy cơ sạt lở đất tại các địa phương vùng núi.

Mưa lớn những ngày qua gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Cơ quan khí tượng dự báo, chiều và đêm 03/8, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 100mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Khu vực Hà Nội: Có mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Trong nhiều ngày qua, khu vực Hà Nội thường có mưa to vào chiều và đêm. Đặc biệt, mưa lớn bất ngờ vào giờ tan tầm khiến nhiều tuyến phố tại Hà Nội rơi vào tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng. Vì vậy, người dân cần nắm thông tin để chủ động lộ trình và thời gian di chuyển hợp lý nhằm giảm thiểu nguy cơ gặp tắc đường kéo dài.

Từ ngày 04/8, mưa lớn ở các khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, chiều và đêm 3/8, ở khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế và khu vực miền Tây Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm (mưa dông tập trung vào chiều và đêm).

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.