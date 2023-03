Hà Nội “khát” chung cư, lộ diện dự án căn hộ hàng hiệu giữa phố cổ đang khẩn trương hoàn thiện

Khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, Hanoi tại The Grand do Masterise Homes phát triển nằm ở trung tâm quận Hoàn Kiếm, trên phố Hàng Bài. Đây là nguồn cung căn hộ khu vực phố cổ hiếm hoi xuất hiện trong suốt gần 1 thập kỷ vừa qua.

Nằm giữa ngã tư Hàng Bài – Bà Triệu, The Grand Hanoi gồm 2 tòa The Crown và The Heritage.





Dự án có số lượng giới hạn 104 căn thương hiệu The Ritz-Carlton, thuộc tập đoàn Marriott International - đơn vị có hơn 100 năm kinh nghiệm, đang điều hành khoảng 100 khách sạn và 45 dự án tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.





Sau gần 2 năm thi công khẩn trương, hiện toàn bộ dự án đã hoàn thiện kết cấu phần thân và cất nóc vào ngày 6/3 vừa qua.





Hiện dự án đang cấp tập hoàn thiện mặt ngoài và nội thất bên trong..

The Grand Hanoi dự kiến trở thành chung cư đẳng cấp bậc nhất Việt Nam, trở thành biểu tượng thượng lưu mới của thị trường bất động sản Hà Nội.





Song song với đó, chất lượng xây dựng và hoàn thiện đang được Masterise Homes và các đối tác quốc tế giám sát nghiêm ngặt trước khi Marriott International kiểm duyệt.





Để đốc thúc tiến độ dự án và đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn quốc tế cho từng căn hộ, kỹ sư nước ngoài liên tục theo sát kiểm tra tiến độ.





Sau khi hoàn thiện, các căn hộ tại dự án khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, Hanoi sẽ có những tiện nghi đẳng cấp thế giới như: Bể bơi, phòng gym, khu vui chơi trẻ em, rạp chiếu phim, nhiều dịch vụ sang trọng và tinh tế…

Theo Masterise Homes, Marriott International tham gia trong suốt quá trình phát triển dự án để đảm bảo sản phẩm khi bàn giao đến khách hàng tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn toàn cầu của thương hiệu Ritz-Carlton.