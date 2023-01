Hà Nội: Loạt trung tâm đăng kiểm đóng cửa, tài xế đổ dồn xếp hàng từ 3 giờ sáng

Trao đổi với PV Tiền Phong, một giám đốc trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP Hà Nội cho biết, nhiều tài xế đưa xe ô tô đến xếp hàng trước cổng trung tâm đăng kiểm từ lúc 3h sáng.

Theo vị này lý giải, do nhiều trung tâm đóng cửa hoặc bị phong toả, khám xét như: Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2906V (Km 4, Đường 70, Xã Tam Hiệp, Thanh Trì); Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2914D (Cụm CN Thanh Oai, Bích Hòa, Thanh Oai); Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2929D (số 115, tổ 15, phường Kiến Hưng, Hà Đông); Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2903S (số 3 Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm)…

Phương tiện xếp hàng chờ đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm 29-30D, Yên Nghĩa, Hà Đông.

Tại khu vực của một trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, anh Nguyễn Ngọc Hà cho biết, anh đã đưa xe đến đây từ 5h ngày 10/1, tuy nhiên cho tới 16h cùng ngày, chiếc xe của anh này vẫn chưa thể đăng kiểm.

Nhiều chiếc xe may mắn sắp đến lượt đăng kiểm. Ảnh: Đ.H

Chia sẻ với Tiền Phong, anh Trần Văn Phong, tài xế cho biết, hiện chiếc xe taxi của anh đã hết hạn đăng kiểm. Tuy nhiên, khi điều khiển xe đến một số trung tâm đăng kiểm ở quận Hà Đông thì đều đóng cửa. Do đó, anh Phong tiếp tục đưa xe đến trung tâm đăng kiểm ở Mỹ Đình (Nam Từ Liêm), đồng thời xếp hàng chờ đợi, nhưng sau đó trung tâm này bất ngờ đóng cửa. Việc chưa thực hiện đăng kiểm được xe, khiến anh Phong lo lắng trước nguy cơ bị xử phạt khi điều khiển xe trên đường.

Tài xế 'bạc mặt' chờ đăng kiểm. Ảnh: Đ.H

Không chỉ anh Hà, anh Phong, nhiều người dân khác cũng lo lắng về việc xe ô tô của mình đã hết hạn đăng kiểm nhưng không biết đưa xe đến đâu để thực hiện quy định này.

Một giám đốc trung tâm đăng kiểm khác ở Hà Nội cũng cho biết, việc một số trung tâm đăng kiểm bị phong toả, đóng cửa khiến lượng phương tiện ùn ứ là không tránh khỏi. Bên cạnh đó, nhiều người “tậu” xe ô tô vào dịp Tết và cùng thời điểm xe hết hạn đăng kiểm, vì thế số phương tiện đăng kiểm sẽ tăng đột biến vào dịp này.

Phương tiện ngổn ngang trước cổng 1 Trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội. Ảnh: Đ.H

Được biết, khoảng 10h ngày 10/1, hàng chục cảnh sát đã phong toả, khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2903S (số 3 Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Vào khoảng thời gian trên, lực lượng cảnh sát bất ngờ xuất hiện đồng thời phong toả toàn bộ khu vực Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2903S. Dù trước đó, khoảng 9h cùng ngày, hàng trăm xe ô tô nối đuôi nhau, xếp hàng chờ vào trung tâm này đăng kiểm.

Tuy nhiên, đến khoảng 10h, lực lượng cảnh sát đã đề nghị chủ phương tiện di dời khỏi trung tâm này để thực hiện công vụ.

Hiện nay, công an tại nhiều địa phương đang tiến hành điều tra sai phạm trong hoạt động đăng kiểm. Trong đó, Công an TPHCM đã ra lệnh khám xét 14 trung tâm kiểm định, khởi tố 6 vụ án với hơn 40 bị can liên quan đến hành vi "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Giả mạo trong công tác".

Mới đây, sau khi khám xét Phòng đăng kiểm xe cơ giới thuộc Cục Đăng Kiểm Việt Nam, trụ sở tại Nam Từ Liêm, Hà Nội, CQĐT đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo, cán bộ của đơn vị này.