Hà Nội: Một phân khúc bất động sản có thanh khoản quý 3 gấp 5 lần quý trước

Ảnh minh họa

Sáng 8/10, CBRE đã tổ chức buổi họp báo công bố tiêu điểm thị trường bất động sản Hà Nội quý 3/2024. Theo số liệu từ CBRE, nguồn cung mở bán mới nhà ở gắn liền với đất (biệt thự, liền kể) trong quý 3/2024 tại Hà Nội đã ghi nhận sự cải thiện đáng kể so với 2 quý đầu năm.

Cụ thể, thị trường Hà Nội trong quý này đã có hơn 3.200 căn mở bán mới, trong đó gần 80% nguồn cung mới đến từ 1 dự án đô thị tại Đông Anh mở bán lần đầu. Đặc biệt, số lượng mở bán mới riêng trong quý 3 đã vượt tổng nguồn cung mới trong cả năm 2023.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2024, tổng nguồn cung mới về nhà ở gắn liền với đất tại Hà Nội đạt hơn 3.500 căn, là mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, chỉ thấp hơn so với 9 tháng đầu năm 2022 khi thị trường ghi nhận nguồn cung lớn từ 2 đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2 và 3.

Về tỷ lệ hấp thụ, số căn bán được trong quý này đã ghi nhận mức tăng đáng kể so với đầu năm, đạt hơn 2.500 căn, gấp gần 5 lần so với quý trước và tăng 124% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng số căn bán được trong 9 tháng đầu năm 2024 ghi nhận hơn 3.400 căn, gần xấp xỉ nguồn cung mở bán mới trong kỳ. Phần lớn số căn bán được tập trung tại các dự án đô thị lớn ở Đông Anh, huyện Văn Giang (Hưng Yên), và từ các đợt mở bán tiếp theo của các dự án ở Hà Đông.

Về giá bán, giá bán sơ cấp trung bình quý 3/2024 tăng đáng kể so với quý trước, đạt 235 triệu đồng/m2, tăng 16% theo quý và gần 27% theo năm. Phần lớn các dự án mở bán mới trong quý này có vị trí thuận lợi, nằm ở các khu vực đang được đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng, do đó mức giá chào bán sơ cấp tương đối cao.

Trong khi đó, giá bán trung bình thứ cấp vào cuối quý 3/2024 vẫn tiếp tục đà tăng từ các quý trước. Giá thứ cấp trung bình của nhà ở gắn liền với đất tại Hà Nội quý này đạt xấp xỉ 167 triệu đồng/m2 (đã bao gồm chi phí xây dựng và chưa bao gồm VAT), tăng 3% theo quý và gần 7% theo năm. Một số dự án tại các khu vực như Đông Anh và Long Biên ghi nhận mức tăng giá thứ cấp cao hơn, khoảng 5% theo quý, nhờ vào việc phát triển cơ sở hạ tầng và sự ra mắt của các dự án mới.

Dự kiến từ nay tới cuối năm 2024, nguồn cung mới về nhà ở gắn liền với đất tại Hà Nội sẽ có thêm gần 5.000 căn mở bán mới, chủ yếu đến từ các dự án của Vinhomes, Sunshine Group, Nam Cường Group ở phía Tây và phía Đông.

Bà Nguyễn Hoài An - Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam cho biết: "Năm 2024 dường như chấm dứt chu kỳ khan hiếm nguồn cung nhà ở tại Hà Nội trong suốt 4 năm qua, với lượng nguồn cung chung cư cả năm 2024 dự kiến đạt mức gần 30.000 căn hộ. Nguồn cung thị trường nhà ở gắn liền với đất cũng đạt mức cao nhất trong nhiều năm, 5.000 căn chỉ sau 2022. Sức mua nhà khả quan, kết hợp với các dự án chất lượng được phát triển bởi các chủ đầu tư có kinh nghiệm, sẽ là tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ hơn của thị trường trong 1-2 năm tới".