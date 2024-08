Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên đêm qua và sáng sớm nay (23/8), miền Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, riêng phía Đông Bắc Bộ và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.