Hà Nội: Phụ huynh hồi hộp bốc thăm cho con vào trường mầm non công lập

Theo ghi nhận, sáng ngày 27/8, hàng trăm phụ huynh đã có mặt tại UBND phường Hoàng Liệt từ sáng sớm để sẵn sàng bốc thăm cho con. Tại hội trường, nhiều phụ huynh tỏ ra vô cùng lo lắng, nhiều người cũng sắp xếp công việc, đưa theo con nhỏ để đi bốc thăm.

Hàng trăm phụ huynh có mặt để bốc thăm cho con vào trường mầm non Hoàng Liệt

Được biết, có 176 phiếu tương ứng với 176 phụ huynh đăng ký đến tham gia và chỉ tiêu của nhà trường là 80 em, đồng nghĩa với việc 96 học sinh phải học trường tư thục nếu bốc phải lá thăm "Rất tiếc bé không trúng tuyển vào trường". Các phụ huynh bốc thăm sáng nay đều có con 3 tuổi, đăng ký học tại trường Mầm non Hoàng Liệt cơ sở Tứ Kỳ.

Buổi bốc thăm với quy trình hai vòng. Vòng một là bốc thăm số thứ tự. Sau khi đảm bảo đã tham gia vòng một, phụ huynh sẽ dùng số thứ tự này để lần lượt bốc thăm phiếu tuyển sinh. Các phiếu hợp lệ là phiếu có đầy đủ xác nhận của trường Mầm non Hoàng Liệt.

Phụ huynh tiến hành bốc thăm Vòng 1

Hai mẹ con trong lúc ngồi chờ bốc thăm phiếu

Trước đó, Trường mầm non Hoàng Liệt đã tổ chức tuyển sinh bằng cả 2 hình thức tuyển sinh trực tuyến từ 4/7 đến 6/7 và hình thức tuyển sinh trực tiếp từ 13/7-18/7. Đến nay, tổng số hồ sơ đăng ký tuyển sinh đã vượt xa khả năng tiếp nhận trẻ của nhà trường.



Cụ thể, năm học 2022-2023, Trường mầm non Hoàng Liệt nhận được 226 hồ sơ của trẻ 5 tuổi, tăng 100 bé so với dự kiến. Với hai nhóm trẻ 4 và 3 tuổi, số lượng hồ sơ đăng ký lần lượt là 290 và 423 (dự kiến chỉ tuyển sinh lần lượt 88 và 245 cháu). Trong khi Trường mầm non Hoàng Liệt chỉ có thể nhận 559 trẻ ở độ tuổi từ 3-5.

Nhà trường cho biết sẽ mở 13 lớp mẫu giáo lớn để tuyển hết 226 trẻ, đảm bảo 100% trẻ mầm non 5 tuổi được đi học. Còn đối với trẻ 3-4 tuổi, nhà trường chỉ tuyển thêm được 333 trẻ/713 hồ sơ đăng ký.

Như vậy, còn 380 hồ sơ vượt chỉ tiêu. Việc bốc thăm được tổ chức cho cha mẹ học sinh có con 3 tuổi và 4 tuổi đã nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh năm học 2022-2023 vào cơ sở Linh Đàm và cơ sở Tứ Kỳ của Trường mầm non Hoàng Liệt.

Trao đổi với phóng viên, cô Trịnh Thu Hương - Hiệu trưởng Trường mầm non Hoàng Liệt cho biết việc tổ chức bốc thăm chọn trẻ vào trường, đơn vị đã tổ chức 4 buổi họp, được sự thống nhất của chính quyền và cha mẹ học sinh nên nhà trường mới tiến hành.

"Việc bốc thăm là phương án cuối cùng của chúng tôi, không ai muốn điều đó cả. Vì số lượng hồ sơ vào trường trong năm học này tăng đột biến, cụ thể có 459 chỉ tiêu cho 3 lứa tuổi, tuy nhiên lại có tận 939 hồ sơ nộp vào trường.

Trong năm học này đó là một tiền lệ chưa từng có, nên đây là một khó khăn và thách thức với nhà trường. Thực tế qua rà soát về cơ sở vật chất thì không còn phòng học nào dư thừa và nhân sự chúng tôi cũng thiếu rất nhiều, cho nên chúng tôi không thể tiếp nhận hết được số thí sinh vượt chỉ tiêu, quá khả năng đáp ứng của nhà trường".

Cô Trịnh Thu Hương - Hiệu trưởng Trường mầm non Hoàng Liệt cho biết đây là phương án cuối cùng của nhà trường, vì điều kiện hạn chế nên mới phải tiến hành bốc thăm

Tại đây, tất cả phụ huynh đều hồi hộp, căng thẳng khi bước vào thời điểm bốc thăm vòng 2. Sau khi lần lượt các phụ huynh lên bốc được lá thăm "chúc mừng con đã được vào trường" và "rất tiếc bé đã không trúng tuyển", nhiều phụ huynh có các cảm xúc đối lập, người thì hạnh phúc vỡ òa, người buồn bã vì thiếu may mắn sau khoảng thời gian dài chờ đợi.

Giáo viên tiến hành kiểm tra phiếu trước khi tiến vào Vòng 2

Phụ huynh lên bốc từng phiếu theo số thứ tự của mình

Chị Nguyễn Thanh Thủy (Tổ 11B, Hoàng Liệt, Hoàng Mai) người bốc được lá thăm trúng tuyển cho con vào Trường mầm non Hoàng Liệt vô cùng vui mừng chia sẻ: "Khi mà nhận được phiếu mời bốc thăm cả nhà rất hồi hộp, nay cũng là mùng 1 nên từ sáng sớm tôi cũng mua lễ thắp hương để mong các cụ phù hộ cho. Trường này mới xây dựng nên rất mới, sạch sẽ, khang trang. Trước ngày bốc được lá phiếu tôi rất lo vì nếu không vào được trường này thì tôi phải cho con học trường tư".

Cùng tâm trạng như chị Thủy, chị Văn Thị Hiền (Tổ 7A, Hoàng Liệt, Hoàng Mai) - người mẹ may mắn nhất ngày hôm nay khi bốc được 2 lá phiếu trúng tuyển cho hai bé sinh đôi cho biết, để chuẩn bị cho buổi bốc thăm, chị đã rất lo lắng và hồi hộp, bởi biết đâu một bé trúng, một bé trượt.

"Đến giờ tôi vẫn chưa tin được mình may mắn lại bốc được cả 2 lá phiếu cho 2 bé sinh đôi nhà mình. Trước khi vào trường này gia đình cũng cho các cháu học trường tư thục được 2 năm rồi. Năm nay tôi muốn hai con học gần nhà để giảm bớt gánh nặng kinh phí cũng như thuận tiện cho hai con đến trường hơn".

Theo chị Hiền, nếu học tại Trường mầm non Hoàng Liệt thì chi phí mỗi tháng sẽ rơi vào khoảng 1 triệu đồng, còn học trường tư thục gia đình chị sẽ phải bỏ ra số tiền khoảng 3 triệu rưỡi - 4 triệu.

Chị Văn Thị Hiền rạng rỡ cầm 2 lá phiếu trúng tuyền của con

Bốc phải lá phiếu "rất tiếc bé đã không trúng tuyển", chị Nguyễn Thị Hương (Tổ 11A, Hoàng Liệt, Hoàng Mai) cho biết sẽ quay trở lại trường vào năm sau để đăng ký con vào học: "Qua cuộc họp lần trước cho thấy số lượng hồ sơ quá nhiều nên mình cũng không đặt nhiều hi vọng. Hôm nay nhận được kết quả cháu nhà mình không trúng tuyển vào trường tôi cũng cảm thấy bình thường vì đã chuẩn bị tâm lý trước rồi. Buổi bốc thăm ngày hôm nay tôi thấy khá công bằng, không có gì để nuối tiếc cả, dù không được nhưng tôi cũng vui vẻ chấp nhận.

Bé nhà mình sinh ra cũng khá thiệt thòi vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên không được đến trường, bé mới bắt đầu được đi học nhưng lại ở khu đông dân cư như thế này, việc chuyển tuyến cũng gặp khó khăn nên gia đình dự định sẽ tìm thêm các trường tư để cho con được đi học".

Phụ huynh người cười hạnh phúc, người thấm buồn khi bốc thăm tranh suất vào trường mầm non Hoàng Liệt

Chị Cao Diệu Linh không giấu khỏi niềm vui sướng khi bốc trúng được lá phiếu trúng tuyển