Hà Nội: Sắp mở bán dự án chung cư tại trung tâm quận Ba Đình vào tháng 10

Dự án The Nelson Private Residence

Sau thời gian dài vắng bóng nguồn cung sơ cấp tại khu vực nội thành, mới đây dự án căn hộ The Nelson Private Residence (The Nelson) có vị trí tại ngõ 29 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình đã chính thức được ra mắt thị trường. Dự án đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt vào Kế hoạch sử dụng đất quận Ba Đình năm 2024 từ hồi đầu năm.

Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Tập đoàn HD Mon, đơn vị quản lý phát triển là Tập đoàn Indochina Capital.

Được biết, Tập đoàn Indochina Capital thành lập vào năm 1999, đã phát triển gần 1 tỷ USD giá trị tài sản, bao gồm The Nam Hai (Hội An), Hyatt Regency Danang Resort and Spa (Đà Nẵng), Six Senses Con Dao (Côn Đảo), và Indochina Plaza Hanoi (Hà Nội). Công ty này nổi tiếng trong lĩnh vực M&A, đặc biệt là trong các giao dịch xuyên biên giới và các thương vụ có sự tham gia của nhà đầu tư Nhật Bản.

The Nelson nằm trên tổng diện tích đất 3.183 m2, quy mô gồm 27 tầng nổi và 3 tầng hầm, trong đó 3 tầng khối đế gồm sảnh lễ tân, tiện ích dịch vụ và khu văn phòng; 175 căn hộ riêng tư có thiết kế chủ yếu từ 2 đến 3 phòng ngủ và căn penthouse. Các căn 2 phòng ngủ có diện tích từ 83-87 m2; 3 phòng ngủ từ 106 m2 và penthouse từ 280-580m2.



Dự án được định hướng theo phân khúc hạng sang, mức giá khởi điểm cạnh tranh khoảng từ 135 triệu đồng/m2. Như vậy, căn hộ diện tích nhỏ nhất tại dự án sẽ có giá từ 10,8 tỷ đồng.

Ghi nhận trong nửa đầu năm 2024, tại Hà Nội, tổng nguồn cung sơ cấp đạt 10.317 căn, giảm 20% so với quý trước và 49% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng cung mới chỉ đạt 2.697 căn, giảm 34% so với quý trước và 24% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, căn hộ trung cấp chiếm tỷ trọng lớn nhất với 98%, trong khi phân khúc cao cấp chỉ chiếm 2%.

Tuy nhiên, chung cư là loại hình có sự phục hồi mạnh mẽ nhất với số lượng tìm kiếm và giao dịch tăng mạnh. Riêng tại Hà Nội, thị trường căn hộ đã đạt gần 10.400 giao dịch trong nửa đầu năm 2024, tăng 101% so với cùng kỳ năm trước và vượt qua tổng số giao dịch của cả năm 2023. 

Giá bán căn hộ sơ cấp tiếp tục tăng mạnh, với mức trung bình đạt 65 triệu đồng/m2, tăng 10% so với quý trước và 24% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, phân khúc cao cấp ghi nhận mức tăng giá đáng kể với mức trung bình 112 triệu đồng/m2, tăng 11% so với quý trước và 17% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý 2/2024, số lượng căn hộ bán ra đạt 5.085 căn, giảm 4% so với quý trước nhưng tăng 104% so với cùng kỳ năm trước. Phân khúc căn hộ trung cấp tiếp tục chiếm ưu thế với 96% tổng số căn hộ bán ra, trong khi phân khúc cao cấp và bình dân chiếm tỷ trọng nhỏ.