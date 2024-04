Hà Nội: Sẽ mở rộng đường Nguyễn Tuân trong năm 2024

Sáng 8/4, HĐND quận Thanh Xuân (Hà Nội) tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Quận uỷ Thanh Xuân Bùi Huyền Mai cho biết, năm 2024, quận Thanh Xuân sẽ thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công; tập trung giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch đường Nguyễn Tuân ; triển khai dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây.

Đường Nguyễn Tuân dự kiến được đầu tư mở rộng năm 2024. Ảnh: Thanh Hiếu.

Quận cũng sẽ triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Đầm Hồng; tăng cường chỉ đạo xử lý những công trình có sai phạm về trật tự xây dựng, quản lý đất công, đất nông nghiệp, những vụ việc tồn đọng, không để phát sinh vi phạm mới...

Tại kỳ họp, HĐND quận đã phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của quận Thanh Xuân; xem xét, cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024; thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường thuộc quận Thanh Xuân giai đoạn 2023-2025 .

HĐND quận cũng phê duyệt chủ trương đầu tư 4 dự án mới (gồm 2 dự án nhóm B, 2 dự án nhóm C) với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 250 tỷ đồng. Cụ thể, 2 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo (cải tạo, xây mới Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung và cải tạo, xây mới Trường THCS Việt Nam - Angiêri); 1 dự án thuộc lĩnh vực an ninh và trật tự về cải tạo cơ sở vật chất tại khu đất số 129 đường Nguyễn Trãi (trước đây sử dụng làm nhà trẻ Hoa Sen), bố trí làm trụ sở (tạm thời) Công an phường Thượng Đình để thực hiện dự án xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Đầm Hồng; 1 dự án thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về mua sắm trang thiết bị tại bộ phận "một cửa" của UBND các phường.





Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân được UBND quận Thanh Xuân phê duyệt vào ngày 31/8/2018. Đến ngày 20/2020, UBND quận Thanh Xuân tiếp tục phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự án tại quyết định số 1928/QĐ-UBND. Theo phê duyệt, điểm đầu dự án giao đường Nguyễn Trãi, điểm cuối đến ngõ 162 Nguyễn Tuân tổng diện tích 14.334m2, dài 720m, được mở rộng trên cơ sở đường hiện có. Tuyến đường sẽ có mặt cắt ngang là 21m, gồm phần lòng đường rộng 15m và 2 bên lề rộng 3m. Sau khi hoàn thiện, dự án được kỳ vọng giảm tải ùn tắc giao thông, đem lại cảnh quan đô thị cũng như tạo đà, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Thanh Xuân.