Hà Nội sẽ xác minh qua VNeID và dữ liệu đăng ký xe để xử phạt vi phạm giao thông

UBND TP Hà Nội mới ban hành Kế hoạch số 270/KH-UBND về việc triển khai các mô hình điểm tại Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch nhằm tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp, xây dựng các Mô hình điểm về chuyển đổi số để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06/CP và Chỉ thị số 05/CT-TTg trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Đồng thời, triển khai các giải pháp đồng bộ phát triển VneID và ứng dụng công dân số Thành phố Hà Nội trên nguyên tắc thống nhất, đồng bộ, kế thừa và phát huy thế mạnh của mỗi ứng dụng, không chồng chéo, liên thông dữ liệu hướng đến tiện ích cho người dân, doanh nghiệp.

Kế hoạch được triển khai bằng 28 mô hình trong thời gian từ tháng 11/2023 và các năm tiếp theo trên địa bàn thành phố.

Trong đó, Hà Nội sẽ triển khai giải pháp xử phạt vi phạm trật tự, an toàn giao thông và trật tự, an toàn xã hội. Cụ thể, Hà Nội sẽ sử dụng hệ thống quản lý, đăng ký xe của Bộ Công an triển khai thông qua CSDLQG về dân cư, định danh xác thực điện tử VNeID để xác minh các phương tiện vi phạm thông qua hệ thống giám sát thông minh tại IOC phục vụ công tác xử phạt vi phạm trật tự, an toàn giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Trước mắt, sẽ sử dụng hệ thống camera giám sát vi phạm giao thông hiện có tại 5 điểm nút giao do Viettel Hà Nội lắp đặt, sử dụng từ tháng 5/2023. Tiến tới đề xuất, báo cáo phương án đối với việc sử dụng hệ thống camera AI. Thời gian hoàn thành trong Quý III 2024...

Hà Nội cũng sẽ triển khai mô hình: cho vay tín chấp công dân: hộ nghèo, người có công qua Hệ thống CSDLQG về dân cư; Phát triển du lịch, gắn với phát triển đặc sản vùng miền hỗ trợ người dân ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử trong phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế số...