Hà Nội: Tăng tốc dự án khôi phục sông Tích

Hoàn thành giai đoạn I trong năm 2026

Những ngày tháng 9, tranh thủ thời tiết nắng ráo, các nhà thầu đã huy động nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, tích cực triển khai thi công trên thựa địa các hạng mục còn dang dở thuộc giai đoạn I Dự án tiếp nước, cải tạo, khôi phục sông Tích.

Ông Cấn Quốc Bảo, Phó Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh cho biết: Đến nay, đơn vị đã hoàn thành thi công cụm công trình đầu mối với các hạng mục chính: Cống đầu mối, kênh dẫn thượng lưu, kênh dẫn hạ lưu, kè bảo vệ và nhà quản lý vận hành.

Một cống tiêu thuộc dự án đã được hoàn thành. Ảnh: Tùng Nguyễn

Nhà thầu cũng đã hoàn thành đào đắp lòng dẫn sông Tích (đoạn 1); cơ bản hoàn thành đắp bờ đến cao trình thiết kế. Hiện, đang thi công hoàn thiện 17 cầu giao thông, 63 cống tiêu và 7 trạm bơm tưới. Các hạng mục đường giao thông còn lại cũng đang được tích cực thực hiện, dự kiến hoàn thành trước 30-12-2026.

Đối với hạng mục Trạm bơm Cẩm Yên, đại diện nhà thầu cho biết, đã hoàn thành phần lớn khối lượng xây dựng, đang thi công các hạng mục còn lại; dự kiến hoàn thành, chạy thử và đưa vào vận hành chính thức trong tháng 12-2026.

Ghi nhận thực tế trên công trường, cùng với các gói thầu về xây dựng, hai gói thầu về thiết bị cơ khí và thiết bị điện cũng đang được một số nhà thầu khác tích cực triển khai. Hiện, hợp phần gia công chế tạo thiết bị cơ khí đã được hoàn thành. Việc lắp đặt thiết bị phai phòng lũ, khe van tại 59/59 cống tiêu và 6/7 trạm bơm tưới cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Các nhà thầu cũng đã hoàn thành lắp đặt hệ thống điện cho cống đầu mối Thuần Mỹ, trạm bơm Cầu Máng, cống Đầm Long và một phần các trạm bơm: Thuần Mỹ 1, Thuần Mỹ 2, Cây Đa. Các hạng mục còn lại đang hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, dự kiến hoàn thành trong tháng 12-2026.

Gấp rút thi công các hạng mục bổ sung

Dự án tiếp nước, cải tạo, khôi phục sông Tích được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 4927/QĐ-UBND. Hệ thống công trình trọng điểm này có quy mô dài 110,7km, gồm 3 đoạn.

Đoạn 1 gồm khu đầu mối lấy nước sông Đà và kênh dẫn từ cống đầu mối đến cầu Trăng (thị xã Sơn Tây cũ); đoạn 2 gồm phần kênh dẫn từ cầu Trắng (thị xã Sơn Tây cũ) đến cầu Ó (huyện Phúc Thọ cũ); đoạn 3 gồm phần kênh dẫn từ cầu Ó (huyện Phúc Thọ cũ) đến Ba Thá (huyện Mỹ Đức cũ).

Nhân lực, phương tiện được huy động để thực hiện dự án. Ảnh: Tùng Nguyễn

Ngày 8-7-2025, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3694/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh dự án, phân kỳ đầu tư gồm 2 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn I: Thi công hoàn thiện đoạn 1 của dự án, hoàn thành trong năm 2026, với tổng mức đầu tư 5.173 tỷ đồng; giai đoạn II: Gồm đoạn 2 và đoạn 3 của dự án, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.

Đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Hoàng Tùng, Phó Trưởng phòng Quản lý dự án đê điều (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội) cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận dự án từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban đã phối hợp với các xã, phường tích cực triển khai giải phóng mặt bằng.

Cho đến tháng 6-2026, toàn bộ 317ha đất thuộc Dự án tiếp nước, cải tạo, khôi phục sông Tích đã hoàn thành công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quy định, và bàn giao cho chủ đầu tư để phối hợp với các nhà thầu tiến hành thi công trên thực địa.

Cũng theo đại diện chủ đầu tư, đến thời điểm hiện nay, dự án đã hoàn thành phần lớn các hạng mục được phê duyệt theo Quyết định số 3694/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội. Hiện đang tiếp tục triển khai các hạng mục được điều chỉnh, bổ sung, trong đó có một số công trình như: 6 cầu dân sinh, 5 cống tiêu, 1 trạm bơm, tuyến kênh tưới Cây Đa…

“Đến nay, đơn vị tư vấn thiết kế đã hoàn thành công tác khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công. Trên cơ sở thông báo kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban đã phê duyệt thiệt kế, dự toán, dự kiến các hạng mục bổ sung sẽ thi công hoàn thành tháng 8-2027”, ông Nguyễn Hoàng Tùng thông tin thêm.

Việc cơ bản hoàn thành giai đoạn I đã hình thành công trình đầu mối lấy nước từ sông Đà và hệ thống công trình trên đoạn đầu tuyến sông Tích. Đây là tiền đề quan trọng để tiếp tục đầu tư các hạng mục bổ sung cũng như giai đoạn II của dự án; tiến tới hoàn thiện đồng bộ hệ thống, phát huy hiệu quả tổng thể trong tiêu thoát nước, phòng chống lũ cho khu vực phía Tây thành phố Hà Nội.