Hà Nội tạo nhiều cơ chế linh hoạt tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp

Hội nghị sẽ nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và kết quả giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong thời gian qua; giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế của Thành phố trong thời gian tới; đồng thời, trao đổi, giải đáp khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Thu ngân sách 10 tháng đảm bảo cân đối chi

Theo báo cáo về tình hình phát triển kinh tế 10 tháng đầu năm 2021, dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch, nhưng 9 tháng năm 2021, Thành phố duy trì tăng trưởng GRDP đạt 1,28%. Sang tháng 10, một số hoạt động sản xuất, kinh doanh dần phục hồi, tuy nhiên lũy kế 10 tháng vẫn giảm sâu hoặc tăng thấp so với kế hoạch.

Hà Nội tổ chức các cuộc đối thoại với các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19



Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 10 tăng 5,09% so với cùng kỳ năm 2020, lũy kế 10 tháng giảm 7,8%; Kim ngạch xuất khẩu tháng 10 tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2020; Lũy kế 10 tháng giảm 2,8%. Trong 10 tháng năm 2021, có 19.848 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 275.152 tỷ đồng. Thu hút vốn đầu tư trong nước đạt 17,16 nghìn tỷ đồng; vốn đầu tư nước ngoài 1,21 tỷ USD. Thu ngân sách 10 tháng đạt 215 nghìn tỷ đồng, đạt 91,5% dự toán Trung ương giao và 85,7% dự toán của Thành phố, tăng 7,6% so với cùng kỳ, đảm bảo cân đối cho chi ngân sách, nhất là chi đầu tư phát triển, phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ ổn định an sinh xã hội.



Thực hiện gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ, Thành phố đã hỗ trợ cho 1,82 triệu người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn; chi trả cho 1,09 triệu người lao động đang tham gia bảo hiểm. Bên cạnh đó, triển khai chính sách đặc thù, đã thực hiện hỗ trợ cho 289.000 đối tượng tượng. Các tổ chức chính trị, xã hội và các nhà hảo tâm đã cùng chung sức hỗ trợ cho 1,07 triệu lượt người, hộ gia đình khó khăn.

Đã giải ngân và cho 9.886 người lao động vay vốn để phục hồi sản xuất với số tiền 476 tỷ đồng.

Miễn, giảm, giãn, hoãn nộp thuế cho 38.000 doanh nghiệp, người nộp thuế; trong đó: 21,9 nghìn tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn và 610 tỷ đồng tiền thuê đất giảm.

Đặc biệt, Thành phố đã chủ động nắm bắt các vướng mắc của doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển. Thành phố luôn kiên định, kiên trì thực hiện mục tiêu “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”,“cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, “cải cách hành chính”, “đồng hành cùng doanh nghiệp” và “phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của kinh tế Thủ đô”.

Tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Ngày 1/11/2021 UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 246/KH-UBND về phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 năm 2022 và 2023, gồm 3 mục tiêu chính: Hỗ trợ và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc và điểm nghẽn nhằm phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bảo đảm ổn định kinh tế, cân đối ngân sách, củng cố nguồn thu cho ngân sách Thành phố. Bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, đời sống của người dân, nhất là người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trở lại trạng thái hoạt động bình thường mới trong thời gian ngắn nhất. Thúc đẩy các ngành, lĩnh vực còn dư địa phát triển; Đẩy nhanh khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số nhằm thiết lập nền tảng phát triển bền vững.

Cùng đó là 5 nhóm giải pháp: Kiểm soát dịch COVID-19, nâng cao năng lực của hệ thống y tế.

Duy trì sự ổn định kinh tế, bảo đảm cân đối ngân sách.

Phục hồi và phát triển ngành, lĩnh vực; xây dựng tiêu chí thích ứng an toàn với dịch COVID-19 và kế hoạch phục hồi, phát triển.

Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thành lập một số tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đầu tư công.

Về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, Thành phố thực hiện nhanh nhất, đầy đủ nhất các chính sách hỗ trợ của Chính phủ về: Miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp; Hỗ trợ lưu thông hàng hóa và đi lại; Hỗ trợ chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hà Nội cũng thực hiện các cơ chế chính sách của Thành phố: Thúc đẩy mạnh hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua 2 Đề án: “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2019-2025”; “Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2021-2025”. Trong đó, tập trung hỗ trợ về: mặt bằng sản xuất kinh doanh thông qua phát triển các khu, cụm công nghiệp; hỗ trợ công nghệ, cơ sở kỹ thuật; hỗ trợ mở rộng thị trường, phát triển nguồn nhân lực, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị và hỗ trợ gia nhập thị trường.

Đẩy mạnh triển khai các cơ chế, chính sách tại Kế hoạch, đảm bảo thực chất, hiệu quả như: Kế hoạch phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025; Hỗ trợ vốn cho hoạt động sản xuất thông qua các Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp; Ủy thác qua chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội TP gói tín dụng 1.050 tỷ đồng để cho doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh và người lao động vay để phục hồi sản xuất; tiếp tục nghiên cứu triển khai gói tín dụng 1.000 tỷ đồng; Hỗ trợ an sinh xã hội, đẩy mạnh thực hiện các chính sách về bảo hiểm xã hội và lao động; Hỗ trợ về lao động và chuyên gia; Phát triển thị trường lao động và lực lượng lao động./.