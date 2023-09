Hà Nội: Tham gia quỹ đầu tư online, người đàn ông bị lừa 2,4 tỷ đồng

Chị P (trú tại Hà Nội) cho biết, chị được các đối tượng cho vào nhóm Zalo “MUA BÁN VÀNG - DẦU”. Các đối tượng giới thiệu đây là nhóm giao lưu và hỗ trợ anh em “mua bán vàng dầu các cặp ngoại tệ online; kiếm lợi nhuận trên sự chênh lệch tỷ giá”. Trong nhóm có nhiều “cò mồi” xác nhận đã thu được lợi nhuận và rút được tiền đúng như giới thiệu ban đầu. Do thấy đây giống thủ đoạn đã được tuyên truyên cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng nên chị P đã rời khỏi nhóm Zalo lừa đảo trên tránh để “mất tiền”.

Công an thành phố Hà Nội đã liên tục cảnh báo thủ đoạn vô cùng tinh vi của các đối tượng lừa đảo nhưng vẫn có thêm nhiều nạn nhân bị mắc bẫy và số tiền bị chiếm đoạt ngày càng lớn.

Không may mắn như chị P, anh T (trú tại Hà Nội) được một tài khoản Zalo “dụ dỗ” đầu tư qua mạng, thông qua Quỹ đầu tư DF. Sau khi giao dịch, anh T muốn rút tiền thì được đối tượng yêu cầu nộp các khoản phí và thuế. Thực hiện tổng số 40 lần giao dịch chuyển tiền với số tiền 2,4 tỷ đồng. Sau đó, anh T nhận ra mình đã bị lừa nên đã đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội trình báo.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác thi tham gia đầu tư tài chính online. Không làm theo những hướng dẫn, “dẫn dụ”, “mời chào” của các tài khoản cá nhân, nhóm trên Zalo, Facebook, Telegram,... không xác thực danh tính. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan Công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định.