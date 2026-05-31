Hà Nội thu hồi loạt dự án thương mại, văn phòng, khách sạn... bỏ hoang, chậm triển khai

UBND TP Hà Nội vừa có thông báo thu hồi đất, chấm dứt hoạt động đối với 24 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai nhiều năm.



Hà Nội thu hồi loạt dự án bỏ hoang, chậm triển khai. Ảnh minh hoạ

Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở Tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tham mưu trình UBND thành phố thực hiện các thủ tục thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án theo quy định. Trong danh sách bị đề nghị thu hồi, có nhiều dự án bất động sản, nhà ở và thương mại nằm rải rác tại nhiều xã, phường của Hà Nội.

Trong đó, đáng chú ý là dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại số 102 Nguyễn Khuyến của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội; dự án khu nhà ở cán bộ công chức Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật tại Đông Ngạc do liên danh Tổng công ty Sông Hồng, Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội và Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đô thị vàng làm chủ đầu tư; khu nhà ở xung quanh chợ trung tâm thị trấn Tây Đằng của Công ty cổ phần Licogi 13.

Dự án Khu nhà ở Thanh Lâm của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ du lịch Phương Viên tại xã Quang Minh; dự án xây dựng biệt thự nhà vườn của Công ty cổ phần thương mại Hoàng Yến tại xã Yên Xuân; dự án tổ hợp tòa nhà hỗn hợp văn phòng, giới thiệu sản phẩm công nghệ cao tại phường Phú Diễn.

Một số dự án thương mại, văn phòng và khách sạn cũng nằm trong danh sách bị xử lý như Trung tâm giao dịch thương mại, văn phòng và chung cư cao tầng tại số 32 ngõ 298 đường Ngọc Lâm (phường Bồ Đề) của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Công đoàn Ngân hàng Công thương Việt Nam; dự án xây dựng trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 8 tại phường Thượng Cát; khách sạn 5 sao của Công ty cổ phần VIPTOUR - TOGI tại phường Ba Đình.

Danh mục bị thu hồi cũng bao gồm nhiều dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, giáo dục, y tế và nông nghiệp. Trong đó, có dự án xây dựng cơ sở mới của Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật và Công nghệ tại xã Phú Xuyên; Trung tâm VHTT chăm sóc sức khỏe cộng đồng Đại Yên của Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Đại Yên tại phường Chương Mỹ.

Lĩnh vực công nghiệp có dự án Khu công nghiệp giai đoạn 2 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Bắc Lương Sơn tại xã Yên Xuân; Cụm công nghiệp công nghệ cao Vinashin của Công ty CPĐT Vinashin Hòa Bình; dự án sản xuất hoa quả xuất khẩu của Công ty TNHH Kỳ Hợp tại phường Tùng Thiện.

Một số dự án khác gồm nhà máy sản xuất thiết bị điện chiếu sáng đô thị của Công ty cổ phần Tư vấn điện chiếu sáng Bình Minh; dự án xây dựng trang trại chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt ứng dụng công nghệ cao Dương Hạ của HTX Dương Hạ; dự án khu du lịch sinh thái và biệt thự nhà vườn của Công ty Phát triển giáo dục Quốc tế tại xã Yên Xuân.

Ngoài ra còn có dự án thuê đất hàng năm để xây dựng bãi đỗ xe mô tô tạm của Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Liên Hiệp Châu; cửa hàng xăng dầu Thanh Xuân của Công ty Xăng dầu Khu vực I; công trình cao ốc Thanh Niên Plaza của Công ty cổ phần cao ốc Thanh niên Detesco (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) và trụ sở làm việc, trung tâm đào tạo bồi dưỡng lao động xuất khẩu của Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (SONA).

Theo UBND TP Hà Nội, việc xử lý các dự án chậm triển khai nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tránh lãng phí tài nguyên và tạo quỹ đất phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.