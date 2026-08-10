Hà Nội: Triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai cũng đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Lê Khánh.

Triển khai nhiều dự án

Bà Nguyễn Thị Lành (thôn 7, xã Hòa Lạc) tới trụ sở UBND xã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình. Bà Lành cho biết, dự án làm đường không chỉ giúp cho thế hệ hiện tại mà còn trong cả tương lai có cơ hội hướng tới cuộc sống ổn định, kinh tế địa phương phát triển. Sau những âu lo, băn khoăn ban đầu về việc nhà cửa, vườn tược nằm trong diện bị thu hồi phục vụ GPMB, giờ đây bà Lành thấy tâm lý của mình hết sức thoải mái. Việc nhận tiền đền bù, hỗ trợ giúp các hộ dân sớm ổn định đời sống, yên tâm sản xuất, sinh hoạt, tạo thuận lợi cho công tác GPMB nhanh hơn. Cùng với bà Lành còn có 7 hộ được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, với tổng số tiền chi trả 7,55 tỷ đồng.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Hòa Lạc cho biết, đến nay, tổng lũy kế chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB toàn dự án là 199,7 tỷ đồng, với 207 hộ, 281 thửa.

Theo UBND TP Hà Nội, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình có tổng diện tích thu hồi trên địa bàn xã Hòa Lạc là 605.564,1m2 chiều dài tuyến 6,7km. Dự án có vai trò quan trọng trong phát triển mở rộng Thủ đô Hà Nội về phía Tây và Tây Nam, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày một tăng nhanh giữa trung tâm Thủ đô với khu vực phía Tây và kết nối với đường Hồ Chí Minh.

Thời điểm này, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai cũng đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Theo UBND TP Hà Nội, đây là dự án giao thông trọng điểm của thành phố, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện trục giao thông hướng tâm phía Tây Nam Thủ đô. Dự án bao gồm 5 gói thầu xây lắp; đầu tư đồng bộ nền, mặt đường, cầu, hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ. Địa điểm thực hiện đi qua địa bàn 7 phường, xã, gồm: Kiến Hưng, Dương Nội, Phú Lương, Yên Nghĩa, Chương Mỹ, Xuân Mai và Phú Nghĩa. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 9.590,8 tỷ đồng.

Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng đã có chỉ đạo, các nhà thầu khi được bàn giao mặt bằng sạch cần huy động đầy đủ nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ để quyết tâm thực hiện thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 và hoàn thành toàn bộ dự án trong quý I/2027.

Ông Nguyễn Đình Sỹ - Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa cho biết, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai chạy qua địa bàn xã Phú Nghĩa có chiều dài tuyến khoảng 7,8km, với tổng diện tích đất thu hồi 29,65ha, liên quan đến 1.366 thửa đất của các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Đến thời điểm này xã Phú Nghĩa đã bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư, hoàn thành đúng tiến độ theo yêu cầu tại Thông báo số 455-TB/TU của Thành ủy Hà Nội.

Đẩy nhanh tiến độ

Một dự án cửa ngõ khác của Hà Nội cũng đang được lãnh đạo Thành ủy và UBND TP Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ. Đó là dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3 có chiều dài khoảng 3,4km. Điểm đầu giao với đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, điểm cuối giao với đường Vành đai 3.

Mới đây, kiểm tra tiến độ dự án, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã chỉ đạo các địa phương liên quan như Xã Thanh Trì, phường Yên Sở... hoàn thành toàn bộ công tác GPMB đối với phần diện tích còn lại trong tháng 9/2026 để bàn giao cho nhà thầu thi công.

Ông Lã Văn Huy - Chủ tịch UBND xã Thanh Trì cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, UBND xã đã tổ chức hội nghị đánh giá toàn bộ công tác GPMB các dự án trên địa bàn, trong đó có các dự án trọng điểm như dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3. UBND xã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc; thực hiện theo phương châm “làm đến đâu, hoàn thiện hồ sơ đến đó”, không để tồn đọng hồ sơ, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án.

Theo ông Trần Hồng Minh - Bộ trưởng Bộ Xây dựng, tháng 5/2026, dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô chính thức được Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan bàn đến. Đây là dự án có tổng chiều dài tuyến 340km đi qua địa bàn 7 địa phương gồm: TP Hà Nội (51km), Ninh Bình (36km), Hưng Yên (27km), TP Hải Phòng (63km), Bắc Ninh (49km), Thái Nguyên (36km) và Phú Thọ (78km). Đây là dự án quan trọng, kết nối phát triển thông thương, kinh tế nhiều địa phương.

Đại biểu Quốc hội Dương Đức Hải (đoàn Hà Nội) cho biết, ngày 6/8, trong chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội đã nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và tiến hành thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Nhiều vấn đề liên quan đến GPMB, quy định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư toàn tuyến một lần theo quy mô quy hoạch… được các đại biểu bàn luận.

Đánh giá câu chuyện Hà Nội phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, nâng cao đời sống nhân dân thông qua việc triển khai nhiều dự án mở đường, đặc biệt là các tuyến đường cửa ngõ, GS.TS Hoàng Văn Cường - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, đại biểu Quốc hội khoá XV cho biết, bằng việc Luật Thủ đô được áp dụng vào đời sống cho phép Hà Nội có cơ hội phát huy hết thế mạnh của mình.

Điều 13 Luật Thủ đô cho thấy, HĐND thành phố có thẩm quyền quy định về chính sách phát triển vận tải…; đầu tư phát triển đường vành đai, trung tâm logistics, hệ thống giao thông công cộng trên địa bàn thành phố và kết nối với các địa phương có hoạt động liên kết, phát triển vùng với Thủ đô; chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông sử dụng năng lượng sạch, giao thông phi cơ giới…

“Luật Thủ đô giúp Hà Nội có tính tự quyết, tự chịu trách nhiệm cao. Qua đó, những chủ trương phát triển giao thông, hạ tầng cần sớm được tháo gỡ, giúp chính quyền, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ dự án. Còn người dân cũng được vận dụng những chính sách bồi thường, hỗ trợ có lợi nhất khi bị thu hồi đất phục vụ GPMB các dự án” - ông Cường nhấn mạnh.