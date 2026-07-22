Hà Nội triển khai thu hút nhà đầu tư chiến lược

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả các quy định của Nghị quyết; tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư chiến lược khi triển khai dự án. Đồng thời, xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện, sản phẩm đầu ra, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường cùng các đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Thông qua đó, thành phố kỳ vọng tạo chuyển biến rõ nét trong công tác thu hút, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực, ngành, nghề ưu tiên; góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, huy động nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách cho Thủ đô giai đoạn 2026-2030 và các năm tiếp theo. Kế hoạch cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị quyết tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị quyết đến các sở, ban, ngành thành phố, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư thông qua việc đăng tải toàn văn Nghị quyết cùng các tài liệu hướng dẫn trên Cổng Thông tin điện tử thành phố, trang thông tin điện tử của các sở, ngành liên quan hoặc gửi qua thư điện tử, bản giấy.

Cùng với đó, thành phố sẽ xây dựng, công bố danh mục dự án ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược trên cơ sở danh mục lĩnh vực, ngành, nghề ưu tiên theo Nghị quyết và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Thành phố sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung Quyết định của UBND thành phố về ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư năm 2026 và các năm tiếp theo; đồng thời xây dựng thông tin chi tiết về các dự án để chủ động kêu gọi, xúc tiến đầu tư và xác định các nhà đầu tư tiềm năng trong các lĩnh vực ưu tiên.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xúc tiến đầu tư; chủ động mời gọi, gặp gỡ các nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư tiềm năng tham gia các dự án thuộc lĩnh vực, ngành, nghề ưu tiên. Đồng thời, hỗ trợ nhà đầu tư lập đề xuất dự án, hồ sơ đề nghị quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó cụ thể hóa các ưu đãi, hỗ trợ và cam kết của nhà đầu tư chiến lược.

Đối với các dự án trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, các cơ quan chức năng sẽ tổ chức tiếp nhận, thẩm định, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo trình tự, thủ tục đặc biệt quy định tại Luật Đầu tư. Đối với các dự án ngoài khu công nghiệp, khu công nghệ cao, việc tiếp nhận, thẩm định, quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành.

Kế hoạch cũng yêu cầu tổ chức thực hiện việc miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cùng các ưu đãi, hỗ trợ khác theo Điều 6 của Nghị quyết, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, thất thoát, lãng phí.

Ngoài ra, thành phố sẽ xây dựng và tích hợp cơ sở dữ liệu về danh mục dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược, tiến độ giải ngân, tiến độ thực hiện dự án, tình hình thực hiện các cam kết và ưu đãi đã hưởng; kết nối với hệ thống thông tin quản lý đầu tư của thành phố để phục vụ công tác theo dõi, tổng hợp và báo cáo.