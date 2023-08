Hà Nội và Miền Bắc lại đón đợt mưa rất lớn

Mưa dông quay trở lại miền Bắc

Sau 2 ngày cuối tuần tạnh ráo, ngày 14/8 mưa đã quay trở lại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An. Những khu vực này đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa cao nhất có nơi trên 100mm như: Vạn Mai (Hoà Bình) 102.8mm, Mông Hoá (Hoà Bình) 99.2mm, Chiêng Hắc (Sơn La) 68.6mm, Yên Lương (Phú Thọ) 78.8mm, Phúc Trìu (Thái Nguyên) 74.9mm, Hoà Lạc (Lạng Sơn) 115.6mm, Mai Đình (Hà Nội) 62mm, Thạch Lâm (Thanh Hoá) 98.4mm,…

Đến tối ngày 14/8, nhiều nơi khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Mưa lớn kéo dài gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình,... Tại khu vực đô thị như Hà Nội, mưa to cục bộ vào chiều tối và đêm có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Mưa liên tục trong nhiều ngày khiến nhiều khu vực vùng núi Bắc Bộ xảy ra sạt lở. Ảnh: Khắc Kiên.

Dự báo: Ngày 15/8, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An sẽ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Cơ quan khí tượng nhận định, mưa dông tại khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cụ thể:

Ngày 16/8, miền Bắc và hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm 16/8, mưa gia tăng về cường độ, mở rộng về phạm vi ở miền Bắc, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, riêng 18-19/8, miền Bắc có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to cục bộ có mưa rất to và dông.

Khu vực Hà Nội: Ngày 15/8, có mây, có mưa rào và dông rải rác trong ngày, chiều tối và đêm có mưa, đề phòng cục bộ có mưa to.

Tạnh ráo chưa được bao lâu, các tỉnh miền Bắc đón mưa dông quay trở lại. Ảnh MXH.

Trong khí đó, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận vẫn tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo trong hai ngày 15-16/8, khu vực từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.

Nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 18-19/8. Từ chiều tối 19/8, miền Trung chuyển mưa rào và dông rải rác, riêng Bắc Trung Bộ khoảng ngày 18-19/8 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

TPHCM và Nam Bộ mưa dông kéo dài

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ đang bước vào cao điểm mùa mưa. Trong tháng 7 và nửa đầu tháng 8 vừa qua đã có nhiều đợt mưa lớn. Do đặc trưng nên mưa chỉ tập trung vào chiều tối và đêm, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người dân.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại TPHCM bị ngập. Ảnh: Hữu Huy

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo, từ 14/8, mưa rào và dông có xu hướng gia tăng dần trên khu vực Nam Bộ. Mưa chủ yếu xuất hiện vào thời điểm chiều và tối.

Từ ngày 16 - 20/8, khu vực Nam Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150 - 200mm, có nơi trên 200mm/đợt. Ở các tỉnh, thành miền Đông và ven biển phía Tây miền Tây Nam Bộ; từ 80 - 150mm, có nơi trên 150mm/đợt ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập cục bộ ở các vùng trũng, thấp đô thị.