Hà Nội xử phạt hơn 1.200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong dịp Tết

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn tài xế.

Ngày 15/2, Công an TP Hà Nội thông tin, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 7/2 đến hết 13/2), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố, CSGT-TT của 30 quận, huyện, thị xã đã phát hiện và xử lý 2.096 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 1.387 phương tiện và tước 568 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó, phát hiện xử lý 1.262 trường hợp vi phạm nồng độ cồn , 140 trường hợp vi phạm tốc độ.

Theo Công an TP Hà Nội, con số trên cho thấy sự tập trung, quyết liệt của lực lượng CSGT thành phố trong việc xử lý nghiêm đối với người điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trong những ngày Tết, góp phần mang lại một mùa xuân mới vui tươi, đầm ấm và trọn vẹn trên địa bàn Thủ đô.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội về việc sẵn sàng lực lượng, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ nhân dân vui đón Tết bình yên, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố đã triển khai 100% quân số bảo đảm phân luồng, hướng dẫn giao thông trên tất các các tuyến, địa bàn trọng điểm, đồng thời bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát 24/24h khép kín địa bàn, tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, đảm bảo cho nhân dân Thủ đô vui xuân, đón Tết.

Phòng CSGT đã chủ động đôn đốc Công an các quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình thực tế từng địa bàn bố trí các tổ tuần tra kiểm soát, tăng cường các chốt kiểm tra nồng độ cồn, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra.

Trong những ngày tới, khi người dân bắt đầu quay trở lại làm việc, không tránh được việc gặp mặt, giao lưu chúc Tết đầu năm, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân, thực hiện tốt nội dung “đã uống rượu bia, không lái xe” để phòng ngừa tai nạn giao thông, đồng thời tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, duy trì trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố sau Tết Nguyên đán.