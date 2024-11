Hà Nội: Yêu cầu xử nghiêm tình trạng san lấp đất nông nghiệp để làm sân Pikleball

Liên quan đến loạt phản ánh của báo chí về việc san lấp, đổ thải, vi phạm trật tự xây dựng, trong đó có việc san lấp đất nông nghiệp thành các sân pickleball , Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Xuân Phong đã có kết luận về tình trạng này, đặc biệt trên tuyến đường Đại Thanh thuộc địa bàn 3 xã Tả Thanh Oai, Vĩnh Quỳnh và Đại Áng.

Trước đó, ngày 28/10, UBND huyện Thanh Trì đã tổ chức họp về tình trạng san lấp, đổ thải, vi phạm trật tự xây dựng trên tuyến đường Đại Thanh thuộc địa bàn 3 xã trên. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Phong cho biết, qua kiểm tra, rà soát và theo thông tin báo chí phản ánh, hiện vẫn còn tồn tại và phát sinh một số trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, san lấp đất nông nghiệp trái phép, xây dựng trên đất nông nghiệp do 3 xã Vĩnh Quỳnh, Tả Thanh Oai và Đại Áng quản lý.

Huyện yêu cầu phòng Tài nguyên và môi trường, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, UBND 3 xã nói trên nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý đất đai , trật tự xây dựng trên địa bàn.

Cụm sân pickleball xây dựng trên đất nông nghiệp tại huyện Thanh Trì

Để kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, UBND huyện yêu cầu: Công an huyện chủ trì phối hợp với Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, Đội Thanh tra GTVT, Công an các xã liên quan kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên tuyến đường Đại Thanh theo quy định. Khẩn trương phối hợp Công an các xã lập chốt barie kiểm soát tình hình các xe ra vào tuyến đường, không để tình trạng san lấp, đổ thải, vi phạm trật tự xây dựng tái diễn.

Yêu cầu khắc phục hậu quả, không để tái diễn

UBND huyện Thanh Trì cũng giao UBND các xã Tả Thanh Oai, Đại Áng và Vĩnh Quỳnh thống nhất phương án thông báo tạm dừng hợp đồng hoạt động của các chủ đầu tư để khắc phục hậu quả, trả lại hiện trường ban đầu. Đồng thời yêu cầu dỡ bỏ toàn bộ hàng rào tôn dựng lên chưa đúng quy định, xong trước ngày 10/11.

Đất nông nghiệp tại xã Đại Áng bị san lấp thành khu thể thao. Ảnh: Phạm Công

Ngoài ra, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp cùng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc UBND các xã kiểm tra, rà soát, giải quyết kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại các khu đất nêu trên, không để phát sinh, tái diễn các trường hợp tương tự. Phòng Tài nguyên và Môi trường cũng có trách nhiệm tham mưu UBND huyện xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm theo quy định của pháp luật.

Tổ hợp sân Pikleball nằm trên đất nông nghiệp san lấp trái phép.

Trước đó báo Tiền Phong có phản ánh về việc loạt sân bãi phục vụ môn thể thao pickleball đã được xây dựng ở Hà Nội, trong đó có nhiều sân là đất nông nghiệp bị san lấp trái phép, đất dự án bỏ hoang, đất kho bãi... Điểm nóng san lấp đất nông nghiệp làm sân pickleball tại huyện Thanh Trì.

Tại khu đất nông nghiệp số 289 đường Phạm Tu, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, " CLB Pickleball Thanh Liệt " đã được hình thành với tổ hợp 6 sân. Cũng tại huyện Thanh Trì, đầu tháng 10 một tổ hợp sân pickleball có tên Family xuất hiện trên khu đất nông nghiệp tại xã Tân Triều. Cách trụ sở UBND xã, Công an xã khoảng 200 mét. Lãnh đạo xã Tân Triều cho biết, xã đã xử lý tuy nhiên chưa cung cấp được hồ sơ liên quan.