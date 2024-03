Hà Tiên: Đô thị cửa khẩu đa trung tâm với dòng vốn đổ vào ào ạt

Trong đó, khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên sẽ là mũi nhọn với định hướng trở thành đô thị biển loại II, phát triển toàn diện, bền vững, biến Hà Tiên sánh vai cùng Rạch Giá và Phú Quốc trong khu vực.

Đô thị cửa khẩu quốc tế đa trung tâm trọng điểm của vùng ĐBSCL

Theo ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Hà Tiên là vùng đất của văn hóa và di sản, vừa là đô thị biên giới, vừa là đô thị du lịch ven biển phía Tây Nam của Tổ quốc, có vị trí trọng yếu về quốc phòng - an ninh. Theo đồ án được phê duyệt, quy hoạch Thành phố Hà Tiên là đô thị cửa khẩu quốc tế, văn hóa, hành chính, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo và du lịch ven biển; đô thị có truyền thống lịch sử, di sản văn hóa và di sản thiên nhiên đa dạng về hệ sinh thái.

Với tham vọng đó, Hà Tiên sẽ được phân vùng thành 08 khu vực phát triển quan trọng với tổng diện tích lên đến 21.432 ha, gồm: 3.797 ha đô thị truyền thống văn hóa lịch sử, 2.861 ha đô thị cửa khẩu, 2.861 ha đô thị du lịch sinh thái ngập nước – nông thôn nông nghiệp, 2.581 ha đô thị du lịch cộng đồng, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao, 2.930 ha đô thị du lịch sinh thái biển, 3.007 ha đô thị thương mại trung tâm, 2.529 ha đô thị du lịch nghỉ dưỡng và 2.326 ha đô thị cảng sân bay, du lịch quá cảnh.

Từ mô hình phân vùng kể trên, nhiều chuyên gia nhận định Hà Tiên đang tiến đến kiểu mẫu đô thị đa trung tâm, liên kết đồng nhất. Đây được coi là hướng đi đúng đắn khi Hà Tiên sở hữu nhiều tiềm năng về vị trí vùng, lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, cần một đòn bẩy tổng lực và đồng nhất để phát triển mạnh mẽ. Như vậy, khác với các thành phố tập trung vào câu chuyện cải thiện dịch vụ để phát triển du lịch, tầm nhìn của Ban Lãnh Đạo tỉnh Kiên Giang sâu sắc hơn khi đồng loạt thúc đẩy đầu tư đa lĩnh vực tại thành phố cửa khẩu, tạo nên một nền móng vững chắc cho kinh tế xã hội toàn tỉnh, từ đó ngành du lịch dịch vụ sẽ càng có đất "nở hoa". Cũng theo Công bố quy hoạch thành phố, trong ngắn hạn đến năm 2030, Hà Tiên sẽ áp dụng các tiến trình thúc đẩy đô thị hóa, nâng cấp hệ thống giao thông vận tải, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các trung tâm thương mại, văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục hướng tới đạt các tiêu chuẩn đô thị loại II.

Những dòng vốn tỷ đô chảy vào thành phố cảng biển

Tại Hội nghị, tỉnh Kiên Giang trao 4 quyết định chủ trương đầu tư dự án các lĩnh vực khu du lịch sinh thái, khu dân cư, nhà nghỉ dưỡng trên địa bàn Thành phố Hà Tiên, với tổng diện tích hơn 16ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.460 tỷ đồng; trao 17 biên bản ghi nhớ đầu tư dự án các lĩnh vực du lịch, thương mại, đô thị, khu công nghiệp, chế biến thủy sản, cấp nước, xử lý nước thải… với tổng diện tích hơn 1.200 ha, tổng vốn đầu tư hơn 37.400 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số đó, có những cái tên nổi bật của thị trường như Sungroup, Tân Á Đại Thành, Hà Đô, NewstarGroup,… Sự xuất hiện của các chủ đầu tư danh tiếng cho thấy Hà Tiên dần tiếp bước Phú Quốc trở thành điểm đến đầu tư tiềm năng mới của khu vực.

Trung tâm dự án New Vegas

Cho đến nay, theo ghi nhận từ thành phố Hà Tiên, chưa có nhiều dự án được đầu tư phát triển bài bản tại khu vực. Tính đến hết năm 2023, Hà Tiên được biết đến nhiều nhất nhờ dự án mô hình xúc tiến thương mại New Vegas (lô A5 thuộc Dự án Khu đô thị mới Hà Tiên) của Chủ đầu tư NewstarGroup, tọa lạc tại trung tâm thành phố với vị trí hướng biển đặc biệt và là tâm điểm vui chơi giải trí đầu năm 2024 nhờ New Vegas Center thu hút gần 2.000 khách ghé thăm mỗi ngày. Theo chia sẻ từ đại diện chủ đầu tư NewstarGroup, New Vegas là dự án được đầu tư công phu với đa dạng mô hình sản phẩm trong một khu vực, không gian tiện ích đẳng cấp tạo nên một điểm đến vui chơi dành cho mọi lứa tuổi cùng cơ hội kinh doanh sinh lời đáng chú ý. Trong năm 2024, NewstarGroup sẽ tiếp tục hé lộ về dự án biệt thự biển New Alys với giá trị đa công năng từ kinh doanh đến cư trú, tạo nên hệ sinh thái dịch vụ cao cấp chưa từng xuất hiện tại Hà Tiên. Có thể thấy, tiềm năng to lớn của Hà Tiên đã thu hút những nhà đầu tư lớn nhỏ đến với khu vực, và sẽ còn gây bất ngờ trong tương lai.