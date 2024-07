HAGL chậm trả gần 4.400 tỷ gốc và lãi trái phiếu

CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán : HAG) vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu có mã HAGLBOND16.26 phát hành ngày 30/12/2016. Tập đoàn này cho biết ngày thanh toán lãi định kỳ theo kế hoạch là 30/6 với số tiền lãi phải thanh toán là gần 140 tỷ đồng.

Song doanh nghiệp vẫn chưa thanh toán được do chưa đủ nguồn thu từ khoản nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) - hiện đã thoả thuận lộ trình trả nợ ba bên và chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lợi của công ty.

Số tiền lãi chậm thanh toán luỹ kế tính tới ngày 30/6 là 3.349 tỷ và số tiền gốc chậm thanh toán là 1.015 tỷ đồng. Tổng gốc và lãi là 4.364,4 tỷ đồng, đây cũng là khoản nợ lớn nhất của công ty. HAGL thông tin thời gian dự kiến thanh toán phần còn lại là quý 3/2024.

Hồi tháng 5, BIDV đã ra thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá lô trái phiếu do HAGL phát hành. Tổng giá trị mệnh giá dự kiến chuyển nhượng, lãi phát sinh kèm theo mệnh giá chuyển nhượng và lãi phát sinh trên mệnh giá trái phiếu đã thu tạm tính đến 15/4 là hơn 3.741 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu trên gồm gần 86,7 triệu cổ phiếu HAG, 2.789 ha đất tại Stung treng, Campuchia, 141 ha chuối tại Stung treng (Campuchia) và 15.944 con heo giống. Giá khởi điểm bằng giá trị trái phiếu kèm lãi đem đấu giá tại thời điểm ký hợp đồng đấu giá với đơn vị đấu giá.

Vườn sầu riêng tại Lào của HAGL.

Mới đây, trong một chia sẻ với chúng tôi, hiện HAGL đã nâng được tổng diện tích sầu riêng lên hơn 1.970 ha, suýt soát kế hoạch đề ra cho cả năm 2024 là 2.000 ha. Năm 2024, HAGL dự kiến thu hoạch ít nhất 300-400 ha sầu riêng, cao gấp 10 lần năm ngoái. Trong đó, 200-300 ha sầu riêng bên Lào sẽ chính thức thu hoạch trái bói (vụ đầu tiên) vào tháng 10-11.

"Sầu riêng bên Lào có lợi thế trái mùa tự nhiên, do trồng ở độ cao cao hơn tại Việt Nam, khoảng 1.000-1.200m so với mặt nước biển. Giá bán trái mùacao hơn 50%", bầu Đức nói.

Còn với diện tích ở Gia Lai, sang năm thứ hai thu hoạch, năng suất theo Giám sát vườn 30 ha đã tăng gấp đôi. "Sản lượng năm nay dự kiến 500 tấn, tăng gấp đôi so với năm ngoái. Thực tế, sản lượng dự kiến ban đầu có thể lên đến 600 tấn, tuy nhiên do khí hậu nay năm biến đổi nên có suy giảm. Trong đó, nền nhiệt độ HAGL đo đạt đang cao hơn 4 độ so với cùng kỳ, chúng tôi đã linh hoạt tưới nhỏ giọt nên vẫn chủ động bù ẩm vẫn tăng sản lượng", ông Lê Hồng Phú – Giám sát vườn sầu riêng 30 ha của HAGL tại Gia Lai chia sẻ.

Về đầu ra, hiện HAGL mỗi ngày liên tục đón các đoàn thương lái đến hỏi thăm và mua sầu riêng tại vườn. Công ty cho biết chưa chốt giá. Mặt khác, theo đại diện HAGL thì cách chốt giá của HAGL sẽ tính tại thời điểm thu hoạch, bằng "giá gốc trừ ngược lại các chi phí ra giá cuối cùng". Cách tính này đảm bảo cho bên bán trong giai đoạn giá cả biến động.