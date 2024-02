Hai bãi biển ở miền Trung Việt Nam lọt top 10 bãi biển hàng đầu châu Á

Danh hiệu Travelers' Choice Awards Best of the Best của Tripadvisor là giải thưởng uy tín nhằm tôn vinh các điểm đến hàng đầu do cộng đồng bình chọn trong 12 tháng qua. Chưa đến 1% trong số 8 triệu đơn vị, điểm đến trên nền tảng trực tuyến này được trao giải Best of the Best, biểu thị mức độ xuất sắc nhất trong lĩnh vực du lịch.

Tripadvisor nhận định, những bãi biển đoạt giải năm nay được du khách yêu thích về mọi điều, từ tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn nằm dài trên bài biển, cho đến những chuyến phiêu lưu đầy thú vị dưới nước.

Bãi biển An Bảng. Ảnh: Sol An Bang Beach Resort & Spa

Đứng ở vị trí thứ 5 trong danh sách, bãi biển An Bàng xinh đẹp nằm ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Nơi đây sở hữu cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, bầu trời xanh trong hòa cùng cát trắng mịn, nước biển mát lành. Để có một ngày thư giãn hòa mình với đất trời, du khách hãy tựa lưng trên những chiếc ghế dài dưới gốc cây cọ, hay đạp xe dọc theo con đường ven biển gần đó. Với những ai yêu thích cảm giác mạnh, mạo hiểm có thể trải nghiệm dù lượn, môtô nước và lướt sóng.



Bãi biển Mỹ Khê. Ảnh: Internet

Nằm ở thành phố Đà Nẵng, bãi biển Mỹ Khê đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn nếu du khách đang tìm kiếm một kỳ nghỉ thú vị trên bãi biển. Những bãi cát mịn màng, từng cơn sóng vỗ nhẹ nhàng, hàng dừa đung đưa trong gió chắc chắn sẽ mang lại sự thư giãn và sảng khoái cho mọi du khách. Du khách đừng quên tận hưởng một ngày nghỉ tuyệt vời phơi nắng trên bãi biển, hay tham gia trải nghiệm các môn thể thao dưới nước đầy hấp dẫn.



Trong danh sách 10 bãi biển hàng đầu châu Á của Tripadvisor còn có các cái tên khác như: Kelingking (Indonesia), Banana (Thái Lan), Haeundae (Hàn Quốc), Radhanagar (Ấn Độ), Mirissa (Sri Lanka)…