Hai công nhân tử nạn trong máy nghiền xi măng được bồi thường hơn 1,8 tỷ đồng

Hồi 13h30 ngày 22/4, tại Nhà máy xi măng thuộc Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) đã xảy ra vụ tai nạn lao động gây hậu quả nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong và 3 công nhân bị thương.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được, ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn lao động”, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980, trú tại tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái), là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”, quy định tại khoản 3 Điều 295 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện cơ quan điều tra chưa có kết luận cụ thể về sai phạm của nghi can Trần Mạnh Hùng, tuy nhiên đại diện Nhà máy Xi măng Yên Bái (thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái) cho biết, theo đúng quy trình an toàn lao động, sau khi ngắt điện, các thợ vào trong lồng tiến hành siết các ốc vít và thay các tấm lót. Do bất cẩn trong quá trình ngắt, mở điện, động cơ chính máy nghiền số 3 hoạt động trong khoảng 30 giây, dịch chuyển lò gây tai nạn lao động nghiêm trọng.