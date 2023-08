Hai công ty BĐS của nữ đại gia 8x phát hành hàng nghìn tỷ trái phiếu, tiếp tục "lỗ đậm" nửa đầu năm 2023

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Du lịch Hoàng Trường vừa công bố các chỉ tiêu cơ bản trong kỳ bán niên năm 2023 với khoản lỗ sau thuế gần 140 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 120 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6, vốn chủ sở hữu của đơn vị này đạt 94,2 tỷ đồng, tăng 178% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 43,84 lần, giảm so với mức đầu năm là 119 lần. Tương ứng với số nợ phải trả là 4.130 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 1.400 tỷ đồng. Như vậy cuối quý 2/2023, tổng tài sản của Hoàng Trường đạt 4.223 tỷ đồng, chủ yếu được tài trợ bởi nợ vay.

Cũng theo thông tin từ HNX, Hoàng Trường còn một lô trái phiếu đang lưu hành là mã HTCH2024001, với khối lượng đang lưu hành là 1.400 tỷ đồng. Lô trái phiếu này đã được công ty phát hành từ tháng 12/2020 và sẽ đáo hạn vào tháng 12/2024. Lãi suất được công bố là 9,3%/năm.

Hoàng Trường được thành lập năm 2014, có trụ sở tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đơn vị hoạt trên động chính trong chính vực bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Hiện, theo dữ liệu của HNX, vốn điều lệ của công ty đã tăng từ mức 900 tỷ đồng hồi đầu năm lên thành 1.100 tỷ đồng. Năm 2022, Hoàng Trường báo lỗ sau thuế 267,4 tỷ đồng, con số trên giảm nhẹ so với mức lỗ 298 tỷ đồng năm 2021.

Người đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT là bà Nguyễn Thị Trâm Anh (sinh năm 1986). Ngoài Hoàng Trường, hiện bà Trâm Anh còn đang là một trong 2 người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản LC.



Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản LC cũng vừa công bố BCTC bán niên 2023 với khoản lỗ 99 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước cũng lỗ 83 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này đạt 290 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6, hệ số nợ phải trả của Bất động sản LC là 16,82 lần, tương ứng với số nợ phải trả là 4.877 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp này là 1.000 tỷ đồng. Như vậy, tổng tài sản của doanh nghiệp là 5.167 tỷ đồng.

Trước đó, trong năm 2022 Bất động sản LC báo lỗ 145 tỷ đồng, còn năm 2021 doanh nghiệp này lỗ 66,4 tỷ đồng.

Theo thông tin trên HNX, Bất động sản LC đã phát hành một lô trái phiếu LCLCH2124001 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng. Ngày phát hành của lô trái phiếu trên là 21/9, có kỳ hạn 36 tháng. Lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên là 10%/năm, các kỳ tiếp theo mức lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,3%/năm.

Mục đích doanh nghiệp này phát hành trái phiếu là tăng quy mô vốn hoạt động cho công ty. Cụ thể, số tiền thu được cũng được công ty thanh toán cho thỏa thuận đặt cọc về việc đảm bảo ký kết hợp đồng mua bán căn hộ khách sạn (condotel) đưjc ký kết ngày 25/8/2021 với công ty TNHH Bất động sản NewVision.

Bất động sản LC được thành lập vào tháng 5/2015, có trụ sở tại 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM. Vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức 450 tỷ đồng.