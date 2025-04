Hai Đại tá được tái bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, chiều 22/4, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh đối với Đại tá Trần Văn Mười và Đại tá Đinh Kim Lập.

Lãnh đạo Công an và lãnh đạo các sở ngành tỉnh Bình Thuận chúc mừng 2 Phó giám đốc Công an tỉnh được bổ nhiệm lại

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Quang Nhân – Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận khẳng định, việc bổ nhiệm lại hai đồng chí thể hiện sự tin tưởng sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cũng như của lãnh đạo tỉnh đối với phẩm chất, năng lực và tinh thần trách nhiệm trong công tác của các đồng chí.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Lê Quang Nhân bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng hai đồng chí Trần Văn Mười và Đinh Kim Lập sẽ tiếp tục phát huy những phẩm chất quý báu, giữ vững tinh thần đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo Công an tỉnh điều hành hiệu quả công tác chuyên môn, xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể để tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà một cách bền vững.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Trần Văn Mười – Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh, đại diện cho cán bộ công an được bổ nhiệm lại, hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, tiếp thu ý kiến chỉ đạo, tích cực đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, gương mẫu trong hành động, cùng tập thể lãnh đạo Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với sự tin tưởng của Bộ trưởng Bộ Công an, Đảng ủy Công an Trung ương; sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh.