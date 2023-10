Hai địa phương lần đầu lọt CLB "tỷ đô vốn FDI" đang có tình hình kinh tế ra sao 9 tháng đầu năm?

Nghệ An

Theo số liệu mới nhất của Bộ Kế hoạch Đầu tư về tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài, với tổng vốn đăng ký FDI đạt hơn 1,27 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm, Nghệ An đã vượt Bắc Ninh, Đồng Nai để đứng thứ 6 cả nước về thu hút FDI trong 9 tháng 2023, đứng đầu trong 14 tỉnh, thành Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung. Nghệ An vốn được biết đến là tỉnh có thu nhập bình quân đầu người luôn nằm trong top dưới của cả nước. Với kết quả này, đây là lần đầu tiên Nghệ An ghi nhận thu hút vốn FDI của tỉnh vượt mốc trên 1 tỷ USD/năm.

Về các chỉ tiêu kinh tế khác của Nghệ An, theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2023 trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả khá tích cực trên một số ngành, lĩnh vực.

Cụ thể, GRDP trên địa bàn tỉnh Nghệ An 9 tháng năm 2023 ước tăng 6,27% so với cùng kỳ năm 2022.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 9/2023 ước tăng 11,37% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 3,32% so với tháng 8/2023. Lũy kế 9 tháng, IIP ước tăng 4,32%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 ước đạt 10.925,83 tỷ đồng, tăng 30,06% so với cùng kỳ năm 2022; luỹ kế 9 tháng năm 2023 ước đạt 87.180,67 tỷ đồng tăng 16,28% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 9 ước thực hiện 963 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng ước thực hiện 11.671 tỷ đồng, đạt 73,6% dự toán và bằng 77,48% so với cùng kỳ năm 2022. Chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2023 ước thực hiện 24.179 tỷ đồng, đạt 72,91% dự toán.

Thái Bình

Mới đây, UBND tỉnh Thái Bình đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án tại khu công nghiệp Liên Hà Thái.‏ Thứ nhất là dự án nhà máy Pegavision Việt Nam của Công ty Pegavision Corporation (nhà đầu tư Đài Loan, thành lập năm 2009). Tại khu công nghiệp Liên Hà Thái, công ty này triển khai dự án quy mô 10ha với tổng vốn đầu tư 200 triệu USD. Doanh thu dự kiến khi sản xuất ổn định đạt khoảng 2.800 tỷ đồng/năm.‏

‏Thứ hai là dự án Công ty TNHH Công nghệ Goodway Việt Nam của Công ty TNHH Goodway Cayman. Dự án được đầu tư với quy mô 5ha, tổng vốn 45 triệu USD và doanh thu dự kiến vào năm sản xuất ổn định đạt khoảng 4.400 tỷ đồng/năm.‏

‏Cuối cùng là dự án nhà máy Longstar Lighting Thái Bình của Công ty TNHH Longstar Lighting Hạ Môn. Dự án có quy mô gần 4ha, tổng vốn đầu tư 25 triệu USD và doanh thu dự kiến vào năm sản xuất ổn định khoảng 1.200 tỷ đồng/năm. ‏

Ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết, việc có thêm 3 nhà đầu tư mới vào khu công nghiệp Liên Hà Thái sẽ giúp Green i-Park cán mốc thu hút hơn 1 tỷ USD vốn đầu tư FDI vào khu công nghiệp. Đồng thời, giúp tỉnh lần đầu tiên thu hút vốn FDI đạt trên 1 tỷ USD/năm và hy vọng năm 2023 Thái Bình dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Theo báo cáo mới nhất về tình hình kinh tế địa phương của Cục Thống kê Thái Bình, trong 9 tháng năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì ổn định và đạt được những kết quả tích cực trên mọi lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá, công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao, thương mại dịch vụ tăng trưởng khá, nông nghiệp phát triển ổn định.

Theo đó, GRDP trên địa bàn tỉnh Thái Bình (giá so sánh 2010) 9 tháng năm 2023 ước đạt 47.411 tỷ đồng, tăng 7,72% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, khu vực Nông lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 9.591 tỷ đồng, tăng 2,33% so với cùng kỳ, đóng góp 0,50 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Khu vực Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 20.605 tỷ đồng, tăng 12,43% so với cùng kỳ, đóng góp 5,18 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng; trong đó: ngành công nghiệp tăng 15,75% (đóng góp 4,49 điểm phần trăm), ngành xây dựng tăng 5,23%. Khu vực Dịch vụ ước đạt 14.334 tỷ đồng, tăng 6,35% so với cùng kỳ, đóng góp 1,94 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; thuế sản phẩm tăgn 1,66%, đóng góp 0,11 điểm phần trăm mức tăng trưởng chung.

Cơ cấu GRDP tỉnh Thái Bình 9 tháng năm 2023 (theo giá hiện hành): khu vực Nông lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 19,7%; khu vực Công nghiệp - Xây dựng chiếm 44,4%; khu vực Dịch vụ chiếm 30,1%; thuế sản phẩm chiếm 5,8%.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 9 năm 2023 ước đạt 409 triệu USD, giảm 3,1% so với tháng trước và tăng 15,5% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng năm 2023 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 3.362 triệu USD, giảm 5,7% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu tăng 8,7%, nhập khẩu giảm 21,7%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 702 triệu USD.

Tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt 17.064,8 tỷ đồng, đạt 81,3% so với dự toán, giảm 14,73% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thu nội địa ước đạt 5.146,9 tỷ đồng, giảm 13,94%; thu thuế xuất, nhập khẩu ước đạt 1.355 tỷ đồng, giảm 49,57%; trợ cấp ngân sách trung ương ước đạt 5.100,7 tỷ đồng, giảm 12,61%.

Tổng chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt 12.088,3 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ; trong đó, chi phát triển kinh tế ước đạt 6.145,4 tỷ đồng, tăng 29,4%; chi tiêu dùng thường xuyên ước đạt 5.896,7 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.