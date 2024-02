Hai địa phương từng là thị xã, đang là thành phố sắp trở thành quận

Đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Cụ thể, theo quy hoạch, đến năm 2030, tỉnh Bắc Ninh đạt các tiêu chí đô thị loại I và trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Toàn tỉnh có 12 đô thị: 1 đô thị loại I, 1 đô thị loại II, 4 đô thị loại III và 6 đô thị loại V. TP Bắc Ninh và Từ Sơn hiện tại sẽ trở thành quận, đồng thời phát triển huyện Tiên Du và huyện Yên Phong trở thành các thành phố trực thuộc tỉnh.

Như vậy, TP Bắc Ninh và TP Từ Sơn đều từng là thị xã, lên thành phố, và sắp tới sẽ trở thành quận.

Thành phố Bắc Ninh

Theo Quy hoạch, Thành phố Bắc Ninh sẽ tiếp tục là trung tâm tổng hợp về hành chính - chính trị, văn hóa, giáo dục, y tế và thể dục thể thao cấp tỉnh; là đô thị phát triển toàn diện và bền vững về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính.

Trước đó, ngày 6/11/1996, Quốc hội khóa IX kỳ họp thứ 10 phê chuẩn về việc tách và thành lập một số tỉnh. Theo đó, tỉnh Bắc Ninh được tái lập, thị xã Bắc Ninh là tỉnh lỵ tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 26/1/2006, Chính phủ ban hành nghị định thành lập thành phố Bắc Ninh thuộc tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Bắc Ninh, với 9 phường: Đáp Cầu, Thị Cầu, Vũ Ninh, Suối Hoa, Tiền An, Ninh Xá, Vệ An, Kinh Bắc, Đại Phúc và 1 xã: Võ Cường.

Hiện nay, Thành phố Bắc Ninh có diện tích 82,64 km² với dân số là 287.658 người (tính đến năm 2023), là thành phố trực thuộc tỉnh đông thứ 4 về dân số tại miền Bắc, mật độ dân số đạt 3.481 người/km².

Thành phố Bắc Ninh hiện bao gồm 19 phường: Đáp Cầu, Thị Cầu, Vũ Ninh, Suối Hoa, Ninh Xá, Tiền An, Vệ An, Vạn An, Kinh Bắc, Đại Phúc, Võ Cường, Vân Dương, Hạp Lĩnh, Phong Khê, Khúc Xuyên, Khắc Niệm, Hòa Long, Kim Chân, Nam Sơn.

Thành phố Từ Sơn

Theo Quy hoạch, Thành phố Từ Sơn sẽ trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục - đào tạo, nghiên cứu và công nghiệp đô thị, du lịch, vui chơi giải trí của tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, ngày 24/9/2008, Chính phủ ban hành Nghị định 01/NĐ-CP, thành lập thị xã Từ Sơn trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Từ Sơn.

Ngày 22/9/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 387/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Từ Sơn.