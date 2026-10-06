Hai dự án cầu đường hơn 650 tỷ ra sao sau 'tối hậu thư' của Chủ tịch TP Huế?

Trong khi đó, gói thầu số 28 (HU-CW07) nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và tuyến đường 100 m nối khu A - khu B, Khu đô thị mới An Vân Dương (phường Vỹ Dạ). Gói thầu thuộc Chương trình phát triển các đô thị loại II (đô thị xanh) TP Huế. Chương trình đầu tư này tại Huế có tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng từ nguồn vốn vay nước ngoài và vốn đối ứng địa phương. Riêng gói thầu số 28 có giá trị hơn 114,1 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2024, nhưng đến nay vẫn chưa thể về đích dù được gia hạn nhiều lần.