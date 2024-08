Hai dự án nhà ở xã hội tại Bắc Ninh vào 'tầm ngắm' kiểm tra

UBND tỉnh Bắc Ninh mới đây có quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra , kiểm tra năm 2024, trong đó bổ sung 2 cuộc kiểm tra do Sở Xây dựng thực hiện vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra tỉnh Bắc Ninh năm 2024.

Cụ thể, điều chỉnh bổ sung kiểm tra 2 dự án nhà ở xã hội do Sở Xây dựng Bắc Ninh thực hiện, gồm: Dự án nhà ở xã hội tại khu công nghiệp Quế Võ - Golden Park do Công ty TNHH Một thành viên Công trình Kim Xương Trí làm chủ đầu tư; dự án khu nhà ở xã hội, siêu thị bán lẻ hàng điện máy và đồ điện gia dụng, tạp hoá tại thị trấn Phố Mới, thị xã Quế Võ do Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản và Thương mại Kinh Bắc làm chủ đầu tư.

Dự án nhà ở xã hội tại khu công nghiệp Quế Võ - Golden Park tại thị xã Quế Võ được bổ sung vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra tỉnh Bắc Ninh năm 2024. Ảnh: IT.

Tại 2 dự án này, đoàn kiểm tra sẽ tập trung kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh bất động sản; đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà; quản lý sử dụng quỹ bảo trì nhà chung cư.

Thời kỳ kiểm tra từ khi khởi công xây dựng công trình đến ngày công bố quyết định kiểm tra. Thời gian kiểm tra dự kiến trong quý 3 và quý 4 năm 2024.

Được biết, dự án nhà ở xã hội tại khu công nghiệp Quế Võ - Golden Park có diện tích khoảng 6,5ha, nằm trên địa bàn phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ do Công ty TNHH Một thành viên Công trình Kim Xương Trí làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư khoảng 2.900 tỷ đồng.

Dự án khu nhà ở xã hội, siêu thị bán lẻ hàng điện máy và đồ điện gia dụng, tạp hoá tại thị trấn Phố Mới, thị xã Quế Võ (có tên thương mại là nhà ở xã hội Kinh Bắc) có diện tích gần 1,2ha do Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản và Thương mại Kinh Bắc làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 305 tỷ đồng.