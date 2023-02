Hai dự án trọng điểm tại Hưng Yên của Vinhomes hứa hẹn sẽ mang về 61.500 tỷ đồng lãi ròng giai đoạn 2023-2024

Trong báo cáo cập nhật mới đây, CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho biết, tính đến cuối năm 2022, doanh số bán hàng chưa ghi nhận của CTCP Vinhomes (mã: VHM) đạt 107.600 tỷ đồng (tăng 105% so với cùng kỳ năm ngoái) với The Empire và The Crown chiếm 71%.

Dự án The Empire khởi công xây dựng từ đầu năm 2022, bàn giao cho khách hàng từ tháng 9/2022. Còn The Crown được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng để bàn giao từ quý III/2023.

VCSC dự phóng, việc bàn giao hai dự án này giúp lợi nhuận ròng của Vinhomes đạt 33.000 tỷ đồng trong năm nay (tăng 15% so với cùng kỳ). The Empire và The Crown dự báo cũng sẽ đóng góp chính vào lợi nhuận ròng giai đoạn 2023-2024 của doanh nghiệp này, đạt 61.500 tỷ đồng.

Dẫn thông tin từ ban lãnh đạo Vinhomes cho biết, tồn kho tại các dự án hiện tại của công ty chủ yếu bao gồm các căn thấp tầng (nhà phố, shophouse và biệt thự). Tỷ lệ hấp thụ những sản phẩm cao cấp này năm 2023 được dự báo sẽ chịu tác động trong bối cảnh lãi suất cao, do đây là bất động sản với giá bán trung bình khoảng 10 tỷ đồng/căn.

Do đó, VCSC điều chỉnh giảm 5% giá trị hợp đồng bán hàng trong năm 2023 (so với dự báo trước đó) xuống còn 78.000 tỷ đồng (giảm 39% so với cùng kỳ 2021), được đóng góp từ 5 đại dự án hiện tại.

Tuy nhiên, VCSC cho rằng, vị thế tài chính của Vinhomes vẫn lành mạnh với sự hỗ trợ từ dòng tiền thu về từ doanh số bán hàng chưa ghi nhận và các giao dịch bán buôn tiềm năng trong năm 2023. Tính đến cuối năm 2022, các khoản khách hàng đã thanh toán đạt 94,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2,7 lần so với cuối năm 2021.