Hải Dương triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá giao dịch hàng chục tỷ đồng

Theo đó, Công an huyện Bình Giang triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá do Nguyễn Văn Chức (trú tại phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) và Phạm Ngọc Tú (trú thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang) cầm đầu.

Đầu tháng 6/2021, trước thời điểm diễn ra giải EURO, Chức và Tú thống nhất cùng nhau tổ chức cá độ bóng đá thông qua mạng Internet để kiếm lời.

Sau đó, Tú đã đưa một tài khoản cấp quản lý (master), đăng nhập trên website: 1gom.org để Chức quản lý, điều hành. Còn Tú có nhiệm vụ tìm và môi giới khách cho Chức để tham gia cá độ với điểm quy đổi tương ứng 7.000đ/1điểm.

Các đối tượng trong đường dây tổ chức cá độ do Tú và Chức cầm đầu tại cơ quan công an.



Chức giao dịch, thanh toán với người chơi thông qua dịch vụ ngân hàng online. Vào mỗi thứ 2 hàng tuần, sau khi tính toán thắng thua, Tú và Chức sẽ thu hoặc trả tiền cá cược cho người chơi.



Tại cơ quan công an, Chức khai có người chơi cá cược mỗi trận lên đến 5.000 điểm, tương ứng 35 triệu đồng. Sau khi kết thúc vòng loại EURO, tổng số tiền giao dịch hơn 20 tỷ đồng.

Công an huyện Bình Giang đang mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan và củng cổ hồ sơ vụ án.

Trước đó, ngày 19/6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an TP Chí Linh triệt phá đường dây cá độ do Nguyễn Trọng Bình (trú phường Văn Đức, TP Chí Linh) cầm đầu.

Tại cơ quan công an, Bình khai sử dụng tài khoản cấp đại lý thấp nhất trên website: agbong88.com. Từ tài khoản này, Bình chialafm 4 tài khoản cấp thành viên cho 4 đối tượng khác trong đường dây để tổ chức cá cược.

Thứ 2 hằng tuần, sau khi tính toán, Bình và các đối tượng chốt thu và trả tiền thắng thua cho người chơi. Từ ngày 11 đến 19/6, nhóm của Bình đã tổ chức cá cược với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.