Hải Hà Petro và Xuyên Việt Oil nợ xấu ngân hàng hơn 11.000 tỷ đồng

Tổng cục Hải quan mới đây đã văn bản yêu cầu các Cục Hải quan dừng thực hiện thủ tục hải quan đối với xăng dầu và nguyên liệu xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) và Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil).

Theo Tổng cục Hải quan, 2 doanh nghiệp này đã bị Bộ Công Thương thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Đến thời điểm hiện tại 2 doanh nghiệp này không đủ điều kiện thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu và nguyên liệu để pha chế xăng dầu.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố , bắt tạm giam bà Trần Tuyết Mai - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà - do không nộp số tiền trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và sử dụng tiền Quỹ Bình ổn giá trái quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 317 tỷ đồng.

Ngày 8/9/2023, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an (A09) đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan. Cơ quan an ninh điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam hai bà: Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil; Nguyễn Thị Như Phương - Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil. Cả hai lãnh đạo của Công ty Xuyên Việt Oil bị điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Không chỉ nợ tiền trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, hai đại gia xăng dầu nêu trên còn nợ thuế hàng nghìn tỷ đồng và nợ xấu ngân hàng cả chục nghìn tỷ đồng.

Hải Hà Petro nợ xấu ngân hàng hơn 5.700 tỷ đồng

Công ty TNHH Vận tải Thuỷ bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) được thành lập năm 2003 tại thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Đến năm 2012, Công ty được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển. Từ đây, Hải Hà Petro đã chiếm lĩnh thị trường xăng dầu tại tỉnh Thái Bình và được coi là một trong những "đại gia" ngành xăng dầu lớn nhất cả nước.

Hải Hà Petro cho biết, doanh nghiệp này hiện có 22 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và 200 khách hàng là thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý mua bán tiêu thụ trực tiếp trên cả nước.

Một cây xăng của Hải Hà Petro

Theo dữ liệu chúng tôi có được cho thấy, tổng nợ vay ngân hàng của Hải Hà Petro đến hiện tại là hơn 6.226 tỷ đồng tại 5 ngân hàng, với hơn 5.736 tỷ đồng là nợ xấu và 490 tỷ đồng nợ cần chú ý.

Trước đó, BIDV từng thông báo tìm kiếm đối tác tổ chức đấu giá tài sản là kho xăng dầu Hà Hải – Quảng Trị tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, thuộc sở hữu của Hải Hà Petro để thu hồi nợ. Kho xăng dầu Hà Hải – Quảng Trị có diện tích hơn 30.000m2, bao gồm khu bể chứa xăng dầu, khu bể chứa E100, và các công trình công nghiệp dầu khí cấp 1. Giá khởi điểm cho tài sản trên được BIDV đưa ra là 176 tỷ đồng.

Xuyên Việt Oil nợ xấu hơn 5.500 tỷ đồng

Xuyên Việt Oil (trụ sở chính tại 465-467 Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM) có giấy đăng ký kinh doanh lần đầu vào năm 2005 và được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu vào tháng 8/2016. Đây là đối tác thường xuyên của hai nhà máy lọc dầu lớn nhất nhì Việt Nam là Nhà máy Nghi Sơn và Lọc dầu Dung Quất. Thị phần chủ yếu của doanh nghiệp này nằm tại một số tỉnh khu vực Tây Nguyên và TP.HCM.

Theo báo cáo thay đổi đăng ký doanh nghiệp mới nhất, Xuyên Việt Oil có vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng với chỉ 2 cố đông góp vốn. Trong đó, bà Mai Thị Hồng Hạnh nắm 98% vốn, 2% còn lại thuộc sở hữu của bà Mai Thị Ngọc Trinh.

Một cây xăng của Xuyên Việt Oil

Theo dữ liệu chúng tôi có được, Xuyên Việt Oil hiện có dư nợ hơn 5.500 tỷ tại 4 ngân hàng trong nước, tất cả đều thuộc nhóm nợ xấu. Trong đó có 3 ngân hàng thuộc nhóm Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước và 1 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân.