Hai hình ảnh khác biệt của "hot mom" Doãn Hải My

Tối 12/8, nàng WAG Doãn Hải My đăng tải khoảnh khắc vui nhộn bên cạnh chồng là hậu vệ ĐT Việt Nam Đoàn Văn Hậu nhận về nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Trong đó, Doãn Hải My trang điểm kĩ lưỡng, khoe nhan sắc ngọt ngào khi cùng chồng đi cà phê hẹn hò. Hai vợ chồng quay video bắt trend, Doãn Hải My nhép theo nền nhạc, sau đó kéo Văn Hậu đến gần. Khi được Văn Hậu hôn má, trên mặt Doãn Hải My vẫn giữ biểu cảm kiêu kì, sang chảnh. Khoảnh khắc tình tứ khi Văn Hậu thơm má vợ nhận được nhiều lượt thả tim và tương tác từ người hâm mộ. Sau 9 tháng về chung một nhà, đôi trai tài gái sắc vẫn luôn khiến fan xuýt xoa vì xứng lứa vừa đôi khi ở xuất hiện cùng nhau.

Đoàn Văn Hậu thơm má Doãn Hải My

Hình ảnh của Doãn Hải My khi hẹn hò cùng Văn Hậu có phần khác biệt với khi nàng WAG ở nhà chăm con. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 chỉ mặc đồ ở nhà, búi tóc gọn gàng để lộ gương mặt mộc, không son phấn nhưng vẫn đủ xinh đẹp và gần gũi. Hải My nở nụ cười hạnh phúc, vui vẻ chơi đùa cùng cục cưng, ra dáng một mẹ bỉm sữa hiền lành.

Doãn Hải My khi ở nhà chăm con khác hẳn khi "lên đồ" đi hẹn hò

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My là cặp vợ chồng hot nhất nhì làng bóng đá Việt. Khi chồng là hậu vệ nổi tiếng với hàng triệu người theo dõi, sở hữu diện mạo cao to, điển trai thì vợ cũng gây ấn tượng với khi đạt danh hiệu Người đẹp tài năng, từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Doãn Hải My được người hâm mộ yêu mến không chỉ bởi ngoại hình, tài năng mà còn bởi cách cư xử luôn nhẹ nhàng, lễ độ, thể hiện EQ cao.